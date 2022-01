Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 có hai cổng vào tại đầu Đường hoa, giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi; khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào tham quan, vui chơi.



Phối cảnh 3D đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Nhâm Dần 2022. (Ảnh: baotintuc/Vietnam+)



Nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn sức khỏe cộng đồng và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, du khách, ngày 21/1, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quy trình tham quan.



Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 có hai cổng vào tại đầu Đường hoa, giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi. Khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 trước khi vào tham quan, vui chơi. Cụ thể, khách tham quan phải khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt... Khách tham quan bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan Đường hoa, kể cả khi chụp ảnh.



Vì sức khỏe của cộng đồng, Ban Tổ chức bố trí lực lượng kiểm tra việc đeo khẩu trang trong Đường hoa.



Một trong những vấn đề đáng chú ý nữa là khách tham quan chỉ được di chuyển một chiều trong Đường hoa từ cổng chính Đường hoa hướng về sông Sài Gòn. Ban Tổ chức bố trí 6 cổng ra dọc hai bên Đường hoa tại giao lộ giữa đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh. Tùy tình hình dịch bệnh, thời gian hoạt động, đóng cửa và tạm ngừng đón khách tham quan của Đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, kiến nghị của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) mà không cần báo trước.



Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 là Đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Qua 19 năm thực hiện, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán được mong chờ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Công trình Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, được lãnh đạo thành phố chỉ đạo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng sở, ban, ngành tổ chức thực hiện, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.



Theo ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group, kiêm Trưởng ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022, mặc dù còn bộn bề khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo thành phố, Saigontourist Group và các đơn vị đồng hành vẫn thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực duy trì thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ. Bởi đây là nét đẹp văn hóa, nhu cầu thưởng ngoạn không thể thiếu đối với người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.



Dù chi phí thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 được tiết giảm nhưng vẫn hứa hẹn nhiều nét đổi mới. Điển hình, bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, Đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tinh thần chủ đạo này đã được đặt ra ngay từ lúc triển khai cuộc thi thiết kế ý tưởng Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022.



Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái,” Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 nhận được sự đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Tập đoàn Novaland, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Làng du lịch Bình Quới, Công viên Văn hóa Đầm Sen và Lifebuoy.



Dự kiến, Đường hoa sẽ mở cửa từ tối 29/1/2022 (27 Tết) đến ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết) tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)