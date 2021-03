Krông Pa tích cực chuẩn bị để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(GLO)- Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian này, cấp ủy, chính quyền ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đang tích cực chuẩn bị để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử được Đảng ủy, UBND xã Đất Bằng tích cực triển khai. Ông Trịnh Thanh Khiết-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã-cho hay: Đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất số lượng đại biểu giới thiệu là 40 người để bầu lấy 21 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu 2 người để bầu 1 đại biểu HĐND huyện.

Xã đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu HĐND. Đồng thời, xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động để 3.100 cử tri của xã hiểu rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, cử tri bầu chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Để kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, Ủy ban bầu cử huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác bầu cử theo đúng tiến độ, quy định.

Trong đó, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cho ngày bầu cử; Phòng Tư pháp đã ban hành văn bản tuyên truyền Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội... Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19 để đảm bảo cho công tác bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Huyện Krông Pa họp triển khai công tác bầu cử. Ảnh: Lê Nam

Bà Trần Thị Mỹ Hiền-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin-cho biết: “Chúng tôi tham mưu giúp Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng; tuyên truyền trực quan, cổ động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tiêu chuẩn lựa chọn ĐBQH và HĐND; các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật”.

Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên sóng truyền thanh huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn; tuyên truyền cổ động trực quan bằng xe loa, bảng đèn led, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, cờ phướn. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày bầu cử.

Ông Nay Plim (buôn Thim, xã Phú Cần) cho hay: “Qua nghe chương trình phát thanh ở cụm loa của buôn và xe tuyên truyền lưu động, tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử cũng như các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định. Tôi sẽ tuyên truyền cho bà con trong buôn và thành viên gia đình thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử”.

Trao đổi với P.V, ông Tô Văn Chánh-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Krông Pa-cho biết: Với quyết tâm tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban bầu cử huyện đã có các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung triển khai công tác bầu cử.

Trong đó, huyện chú trọng công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử, đảm bảo phát huy dân chủ; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Việc triển khai thẩm định hồ sơ người ứng cử, tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai đúng quy định. Sau 2 lần tổ chức hội nghị hiệp thương, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 62 người (56 người ứng cử chính thức, 6 người dự phòng) để bầu 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

“Thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện tiếp tục phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai lấy ý kiến, góp ý của cử tri tại cơ quan, nơi cư trú đối với người ứng cử, chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3; niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở các khu vực bỏ phiếu”-Bí thư Huyện ủy Krông Pa thông tin.