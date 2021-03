An Khê tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

(GLO)- Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và thành công, thời gian đến, Ủy ban bầu cử thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) ban hành các văn bản về bầu cử, kiểm tra tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả công tác chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Ảnh: Ngọc Minh

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và các xã, phường đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Qua đó, thị xã đã thống nhất danh sách sơ bộ 59 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và 453 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đang chuẩn bị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định; tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và các xã, phường để cử tri được biết.



Hiện nay, UBND các xã, phường tập trung thành lập tổ bầu cử. Song song với đó, Ủy ban bầu cử các cấp đôn đốc thôn, làng, tổ dân phố thống kê, lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Tiến Xuân-Trưởng thôn 3 (xã Thành An) cho biết: “Thôn có khoảng 460 cử tri. Để đảm bảo thời gian theo quy định, Ban Bầu cử thôn đã chia thành 6 tổ đến từng nhà rà soát, lập danh sách cử tri. Đến nay, việc lập danh sách cử tri đạt gần 70%”.

Ông Nguyễn Tiến Xuân (bìa phải)-Trưởng thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê đến từng nhà rà soát, lập danh sách cử tri trong thôn. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Thanh Điệp-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thành An-cho hay: “Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử xã cũng như các ban bầu cử, tổ giúp việc đã thực hiện các nội dung công việc đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo đúng luật, theo kế hoạch đề ra. Theo quy định, Ủy ban bầu cử xã sẽ thành lập 8 tổ bầu cử tương ứng với 8 đơn vị bầu cử, trong đó có 6 đơn vị bầu cử ở 6 thôn và 2 đơn vị bầu cử của đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Ủy ban bầu cử xã cũng đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như: sơn sửa nhà văn hóa thôn, dọn vệ sinh, treo băng rôn ở khu vực bỏ phiếu”.



Còn ông Từ Tý-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Tân thì thông tin: “Đến nay, phường đã cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cử tri; thành lập 5 đơn vị bầu cử tương ứng với 3 tổ dân phố và cũng đã ban hành quyết định thành lập 5 ban bầu cử tương ứng với 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Bên cạnh đó, phường tiếp tục thực hiện các phần việc theo hướng dẫn của cấp trên về lộ trình chuẩn bị công tác bầu cử”.



Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường cũng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách, thẩm quyền như ban hành văn bản về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII và HĐND các xã, phường; thành lập ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã và 11 ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã tại 11 đơn vị bầu cử HĐND thị xã; thành lập 68 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ứng với 68 đơn vị bầu cử.



Cùng với đó, thị xã tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử, phổ biến mục đích, ý nghĩa, những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND trên hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp, sinh hoạt tại cơ sở. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã thực hiện chương trình, mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan với 10 cụm pa nô lớn, 13 băng rôn 2 mặt, treo 200 cờ phướn ở khu công viên, các tuyến đường chính và tăng cường cổ động bằng xe lưu động.



Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã, để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và thành công, thời gian đến, Ủy ban bầu cử thị xã ban hành các văn bản về bầu cử, kiểm tra tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả công tác chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đúng quy định của pháp luật.

Thị xã cũng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như con dấu, tài liệu tuyên truyền về bầu cử, kinh phí phục vụ cho bầu cử. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; bảo đảm công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội.

“Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, dân chủ, đúng luật”-ông Vỹ nhấn mạnh.

NGỌC MINH