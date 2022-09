Buổi sáng cuối tuần, tại quán Thiên Ân (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku), các em thiếu nhi tập trung ngồi làm lồng đèn ông sao dưới sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Vật liệu để làm lồng đèn là các thanh tre đã được vót sẵn, keo dán, giấy màu bóng, giấy trang trí… Các em cẩn thận lắp những thanh tre thành hình ngôi sao rồi dán giấy, trang trí. Qua các công đoạn, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu đã thành hình. Em Phan Đình Khánh (lớp 6/4, Trường THCS Ngô Gia Tự, xã An Phú) chia sẻ: “Với sự hướng dẫn của cô Duyên, chỉ sau khoảng 15 phút, em đã làm được một chiếc đèn ông sao. Tuy không bằng lồng đèn bày bán ngoài chợ nhưng em vẫn thích chiếc đèn ông sao do mình tự tay làm”.

Chị Duyên bắt đầu hướng dẫn các em thiếu nhi làm đèn ông sao từ đầu tháng 8 âm lịch. Mỗi buổi có khoảng 8-10 em thiếu nhi đến học cách làm. Khi hoàn thành sản phẩm, các em được mang thành quả của mình về nhà để trang trí, vui chơi. Bên cạnh đó, chị Duyên còn làm được khoảng 100 chiếc lồng đèn để tặng các em thiếu nhi trong xóm và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với mong muốn mang niềm vui đến với các em thiếu nhi ở buôn làng, ngày 4-9, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku phối hợp với Thành Đoàn Pleiku tổ chức chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” tại làng Chăm Nẻh, phường Chi Lăng. Một sân khấu nhỏ được dựng lên tại điểm trường làng Chăm Nẻh (Trường Mầm non Hướng Dương). Trong không gian ấm áp, các em nhỏ háo hức tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể vui nhộn, hấp dẫn; xem các tiết mục ảo thuật đặc sắc. Bên cạnh đó, các em còn được xem múa lân sư rồng, phá cỗ trăng rằm, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội…

Ngoài vui chơi, Ban tổ chức chương trình còn dành tặng các em 320 suất quà (mỗi suất gồm bánh mì, bánh Trung thu) và 5 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn. Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku còn thực hiện 4 gian hàng: đồ ăn, sữa, đồ chơi, dụng cụ học tập với các sản phẩm được bán giá “0 đồng”. Em H’Bin (lớp 4, Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Chi Lăng) chia sẻ: “Trung thu này, con vui lắm vì vừa được tặng xe đạp và bánh Trung thu, vừa được vui chơi. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều”.

Cuối tháng 8 vừa qua, đại diện Trung tâm Du học Việt Trí MD và Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam đã đến thăm hỏi, giao lưu văn nghệ và tặng quà Trung thu cho trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku. Theo đó, Trung tâm Du học Việt Trí MD tặng 300 cuốn vở cho các em mồ côi ở Làng trẻ em SOS Pleiku, tặng 43 đôi dép cho các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam tặng 10 triệu đồng để Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tổ chức Tết Trung thu cho các em mồ côi. Đáp lại tình yêu thương của các cô chú dành cho mình, các em thiếu nhi đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi nổi, đáng yêu khiến cho không khí buổi tặng quà thêm rộn ràng. Những tiết mục văn nghệ khiến đại diện các đơn vị vô cùng xúc động vì nghị lực, sự lạc quan vươn lên của các em. Ông Nguyễn Văn Đức-Giám đốc Trung tâm Du học Việt Trí MD-chia sẻ: “Những phần quà nhằm động viên, cổ vũ các em có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh, tự tin hòa nhập cộng đồng, tự lập cuộc sống”.

Nhằm khích lệ tinh thần các bệnh nhi vượt qua bệnh tật, tạo niềm vui cho các em nhân dịp Tết Trung thu, một ngày hội Trung thu đặc biệt đã được Quỹ từ thiện Bông Sen (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân, không khí vui tươi, rộn ràng của chương trình giúp các bệnh nhi xua tan nỗi đau bệnh tật, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ trên môi. Em Huỳnh Gia Bảo (7 tuổi) đang điều trị ở Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi tỉnh) tâm sự: “Đây là lần đầu em đón Tết Trung thu trong bệnh viện. Được các cô chú yêu thương, tặng nhiều quà bánh, em rất vui”.

Quỹ từ thiện Bông Sen đã trao tặng 100 phần quà gồm: lồng đèn, bánh kẹo cho các bệnh nhi đang điều trị. Chị Võ Thị Ngọc Hân-chủ quán cơm Yên Vui, thành viên Quỹ từ thiện Bông Sen-bộc bạch: “Chương trình được tổ chức với mong muốn động viên các con tiếp tục nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, không cảm thấy cô đơn trong ngày Tết Trung thu. Hy vọng các con luôn vui vẻ, sớm bình phục trở lại cuộc sống bình thường”.

Tối 7-9, tại xã Đất Bằng, UBND huyện Krông Pa đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2022 cho 700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dù đến 19 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ sớm, không khí tại hội trường UBND xã đã rất sôi động bởi những tiếng cười nói, vui đùa của các em thiếu nhi. Tại đây, các em được tham gia nhiều chương trình văn nghệ, cồng chiêng, múa lân, đốt lửa trại, phá cỗ Trung thu… Cùng với đó, chương trình còn tặng 30 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã. Em Rcăm Thi (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) hào hứng cho hay: “Gia đình khó khăn nên em chưa từng được đón Tết Trung thu vui như thế này. Tham gia chương trình, em không chỉ được vui chơi cùng các bạn mà còn được phá cỗ, nhận nhiều quà tặng”.

Mỗi phần quà tuy giá trị chưa nhiều, chỉ là những chiếc bánh ngọt hay những chiếc lồng đèn để các em vui chơi cùng bạn bè nhưng chừng đó thôi cũng mang lại cho các em những ký ức đẹp về Tết Trung thu ấm áp, vẹn tròn yêu thương. Ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa-cho biết: “Ngoài chương trình tổ chức tại xã Đất Bằng, các xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện cũng chủ động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cũng đã vận động các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân tặng hàng ngàn suất quà dịp Tết Trung thu cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện”.

Theo kế hoạch, tối nay (9-9), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và UBND huyện Kông Chro sẽ tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo tại tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro. Tại đây, các đơn vị sẽ tặng 390 suất quà cho học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập (mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng).

Cùng với chương trình phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức Đoàn chủ động phối hợp, vận động nguồn lực để tặng quà cho thiếu nhi dịp Trung thu.