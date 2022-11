Hoa hậu Mai Phương chia sẻ về quyết định làm mẹ ở tuổi 23

Hoa hậu Mai Phương đã quyết định nhận con nuôi, lên chức mẹ ở tuổi 23.



Kể từ sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.



Mới đây, Hoa hậu Mai Phương đã gặp gỡ, trò chuyện với chị Hồng Đào - người mẹ một mình nuôi 3 con vì chồng đã qua đời do dịch COVID-19.



Cũng tại đây, Mai Phương đã có những phần quà hỗ trợ tới gia đình và đặc biệt cô cũng nhận bé Tường An - con gái 2 tuổi của chị Đào làm con nuôi.



Hoa hậu Mai Phương nhận con nuôi ở tuổi 23. Ảnh: Nhân vật cung cấp.



Khi được hỏi về người chồng quá cố, chị Đào cho biết anh mất do đại dịch COVID-19, để lại cho chị 3 người con. Dù vô cùng sụp đổ vì vốn được chồng san sẻ, chăm sóc hết mực trước đó, nhưng chị vẫn gồng gánh vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy và chăm lo cho các con.



Tuy nhiên, vì khó khăn, chị cũng thường xuyên phải gửi các con về nhà nội ở Hậu Giang để tiện đi làm mưu sinh. Nỗi đau mất chồng, xa con cũng như những lo toan về trang trải cuộc sống là những gì mà chị phải trải qua trong suốt quãng thời gian qua.



Xúc động trước hoàn cảnh của gia đình chị Đào, Hoa hậu Mai Phương đã quyết định sẽ nhận bé Tường An - con gái út 2 tuổi của chị Hồng Đào làm con nuôi và hỗ trợ tiền hàng tháng đến năm Tường An 18 tuổi.



“Mai Phương cảm thấy vô cùng nể phục người phụ nữ này khi một mình gồng gánh để có thể nuôi dạy 3 con sau sự ra đi của chồng. Tôi cũng rất thương cho nỗi lòng của một người mẹ khi không được sống gần các con.



Vì thế, việc nhận nuôi Tường An giúp chị Đào phần nào san sẻ những khó khăn mà chị đã trải qua. Đây cũng là suy nghĩ từng loé lên trong đầu tôi lúc còn là sinh viên khi đã từng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Giờ đây, suy nghĩ ấy đã thành sự thật nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", Hoa hậu Mai Phương chia sẻ.



Hiểu được tấm lòng của Hoa hậu Mai Phương, chị Đào cảm thấy may mắn khi Tường An có thêm một người mẹ đỡ đầu để san sẻ tình yêu thương, nhất là với tình cảnh cha đã qua đời như lúc này.



Hoa hậu Mai Phương luôn tích cực tham gia các công việc thiện nguyện. Ảnh: Sen Vàng.



Trong thời gian tới, bên cạnh việc trau dồi các kỹ năng để đến với Miss World, Miss World Việt Nam 2022 sẽ vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.



