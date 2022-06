Thanh Hà tự nhận là 'người em sầu muộn' bên cạnh Phương Uyên

Trong dự án âm nhạc mới, Thanh Hà được giao trọng trách hát bài buồn. Cô nhận mình là 'người em sầu muộn' bên Phương Uyên.



Thanh Hà ra mắt album gồm 11 bài hát cùng Phương Uyên. Ảnh: NVCC

Ngày 9.6, Phương Uyên và Thanh Hà chính thức giới thiệu sản phẩm chung là album Có nhau có cả thế giới gồm 11 bài hát. Đây là sản phẩm đánh dấu chặng đường mới của cả hai nghệ sĩ khi lần đầu tiên làm việc và cùng nhau thăng hoa trong nghệ thuật. Chia sẻ ngắn về dự án chung lần này, Thanh Hà hạnh phúc cho biết: “Album là những bài hát của Phương Uyên làm riêng cho Thanh Hà. 11 bài vui có, buồn có. Bài vui thì Uyên hát còn bài buồn thì để "người em sầu muộn" này hát”.

Trong album, cặp đôi cùng hát hai ca khúc Có nhau có cả thế giới và Đời có anh thật may. Đối với Thanh Hà, được kết hợp cùng Phương Uyên là một niềm vui. Cô chia sẻ: “Đó là niềm vinh dự vì tôi yêu dòng nhạc của Uyên. Gần đây, những ca khúc của tôi và Uyên kết hợp cùng nhau được khán giả đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt. Điều đó làm chúng tôi hào hứng hơn bao giờ hết để giới thiệu đến khán giả album mới này, một sản phẩm chúng tôi đã ấp ủ suốt nhiều tháng qua”.



Phương Uyên mong nhận được sự đồng cảm của khán giả từ âm nhạc đến cuộc sống. Ảnh: NVCC

Nói về cảm hứng để viết những sáng tác mới trong thời gian gần đây, nhạc sĩ Phương Uyên chia sẻ: “Đó là những cảm hứng đến bất chợt. Bên cạnh đó tôi tự tin trở lại và có nhiều cảm xúc để làm việc, mọi thứ dường như dễ dàng và thăng hoa”.

Điều mà Phương Uyên muốn gửi gắm đến người nghe thông qua album này nằm trong hai ca khúc Mộng bình thường thôi và Có nhau có cả thế giới. Nữ nhạc sĩ tâm sự: “Uyên chẳng mong gì hơn là có được sự đồng cảm từ khán giả từ trong âm nhạc đến ngoài cuộc sống. Dẫu biết cuộc sống là của mình, nhưng nếu được yêu thương nhiều hơn thì còn gì bằng”.



Cặp đôi phải thức dậy từ sớm để có được những cảnh quay ưng ý. Ảnh: NVCC

Nói về việc hợp tác với danh ca Thanh Hà, Phương Uyên nói: “Tôi cảm thấy may mắn vì Hà cái gì cũng hát được”. Tuy là vậy nhưng không phải lúc nào Thanh Hà cũng sẽ đồng ý với thành viên Ba con mèo. Nữ nhạc sĩ chia sẻ: “Nếu Hà thấy ca khúc không phù hợp sẽ từ chối khéo. Đồng ý hát, thì Hà sẽ hoàn toàn theo hướng dẫn của producer. Nhiều lúc, tôi phải hỏi ngược lại Hà là: “Chỗ này em thấy thế nào?”. Khi đó, Hà mới nói ý của mình. Chúng tôi trao đổi trong lịch sự và đem tới điều tốt nhất cho âm nhạc”.

Cặp đôi nghệ sĩ đã chọn 3 trong số 11 ca khúc của album để thực hiện MV với bối cảnh chính là không gian lãng mạn tại Đà Lạt. Ra mắt đầu tiên cùng với album, chính là MV của ca khúc chủ đề Có nhau có cả thế giới. Phương Uyên tin tưởng: “Đây là ca khúc nóng hổi nhất, khác những ca khúc còn lại. Nó thật nhất, tích cực nhất, dễ thương nhất và rất đáng để nghe”.



Khoảnh khắc tình cảm của Thanh Hà và Phương Uyên trong MV. Ảnh: NVCC

Và để khán giả tập trung nhiều hơn vào cảm xúc và âm nhạc, ê-kíp đã cố ý tinh giản MV chỉ duy nhất một cảnh với Phương Uyên và Thanh Hà cùng đàn hát, thả mình vào không gian rộng lớn. Để có được khung hình lung linh đó, cả ê-kíp đã lên lịch để đi quay từ 5 giờ sáng. Điều đó buộc hai nghệ sĩ phải thức dậy từ 3 giờ để kịp trang điểm và chuẩn bị.

Nói về quá trình quay MV tại Đà Lạt, Thanh Hà không thể quên được cảnh quay trong rừng thông. Cảnh quay được thiết kế đặt giữa con đường vắng trên đồi. Dẫu vậy, đôi lúc cũng phải nhường đường để xe tải đi qua. Mỗi lần như vậy, cả ekip đều phải ngừng lại, thu micro vào trong để tránh đường. Thanh Hà kể: “Họ không chạy qua mà ngừng ngay giữa đường vì nhận ra chúng tôi và xin chụp hình. Dĩ nhiên chúng tôi thấy vui và đồng ý”. Sau một vài lần thì đạo diễn bắt đầu nóng ruột, đến những anh tài xế sau đó thì đạo diễn phải cản lại: “Chị ơi, hết ngày và sắp mưa rồi”.

Một kỷ niệm khó quên nữa đối với Thanh Hà là theo kịch bản, cô sẽ ngồi thuyền lênh đênh trên hồ để lấy hình. Thanh Hà kể lại: “Hà rất sợ say sóng nên có em trong đoàn khuyên là nên uống một viên thuốc chống say cho an tâm”. 15 phút sau Thanh Hà cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, phải cố gắng lắm mới có thể mở mắt để thực hiện cảnh quay".