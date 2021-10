Ông xã hé lộ tình trạng hôn nhân với Tăng Thanh Hà

Louis Nguyễn có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà. Anh chia sẻ hình ảnh hạnh phúc và nhắn nhủ đầy ngọt ngào đến vợ.





Nhân dịp sinh nhật của Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên cạnh bà xã. Trong những khoảnh khắc mà nam doanh nhân đăng tải, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc dù trang điểm đơn giản song vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài cuốn hút, xinh đẹp. Cô gây ấn tượng nhờ nụ cười rạng rỡ, không ngại thể hiện tình cảm với chồng doanh nhân.





Hình ảnh rạng rỡ của Tăng Thanh Hà được ông xã chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram



Bên cạnh đó, Louis Nguyễn còn có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến người bạn đời nhân dịp sinh nhật. Anh viết: "Happy happy birthday to this amazing woman! Blessed to have you in our lives. Hope you have a wonderful birthday ahead of you! Love you always”. (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ tuyệt vời. Thật hạnh phúc khi có em trong cuộc sống của chúng ta. Mong em có một sinh nhật tuyệt vời. Luôn yêu em).





Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram





Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước loạt ảnh tình cảm của Tăng Thanh Hà, đồng thời khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của nữ diễn viên. Diễm My 9X chia sẻ: “Chị Hà đẹp quá". Một tài khoản bình luận: “Chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị tuổi mới rực rỡ. Chị luôn là cô gái xinh đẹp mà em ngưỡng mộ". “Ngưỡng mộ cặp đôi anh chị. Chúc mừng sinh nhật chị Hà xinh đẹp".





Từ khi kết hôn, nữ diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Instagram



Về phía Tăng Thanh Hà, nhân dịp đón tuổi mới, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh giản dị kèm theo dòng trạng thái: “Tuổi mới không mong gì hơn bình yên mỗi sớm mai thức dậy và mọi người xung quanh ai cũng thật khỏe mạnh". Nhiều sao Việt như Hoa hậu Phương Khánh, ca sĩ Lệ Quyên, Hoa hậu Hà Kiều Anh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng… dành những lời chúc tốt đẹp đến bà mẹ hai con.



Ở tuổi 35, Tăng Thanh Hà gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh ông xã doanh nhân và hai con. Từ khi kết hôn cùng Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô dành thời gian cho gia đình và chỉ xuất hiện ở một số sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn quan tâm đến cuộc sống của người đẹp 8X và mong chờ cô trở lại với một dự án phim ảnh trong thời gian tới.



Theo THẠCH ANH (TNO)