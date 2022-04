Thượng tá Đào Ngọc Sỹ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám thị Trại giam Gia Trung

(GLO)- Chiều 2-4, tại Trại giam Gia Trung (Cục 10, Bộ Công an) đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Cùng dự có Trung tướng Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 10.



An Khê: Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Hùng-Cục trưởng Cục 10 trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Nguyễn Đình Ba-Giám thị Trại giam Gia Trung; quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung giữ chức vụ Giám thị Trại giam Gia Trung; quyết định chỉ định Thượng tá Đào Ngọc Sỹ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Lê Minh Hùng-Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 10 trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Đào Ngọc Sỹ (bìa phải). Ảnh: Hà Phương



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Hùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như Thượng tá Đào Ngọc Sỹ trên cương vị mới. Trung tướng Lê Minh Hùng đề nghị Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-tân Giám thị Trại giam cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chỉ huy thường xuyên; kiên trì thực hiện nghiêm các quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp của đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết; tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo, các văn bản pháp luật; chú trọng công tác trinh sát, quản lý, giám sát chặt chẽ phạm nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương; chấp hành, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; thường xuyên chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đào Ngọc Sỹ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục 10, lãnh đạo các phòng chức năng Cục 10, lãnh đạo đơn vị và toàn cán bộ, chiến sĩ đơn vị Trại giam Gia Trung đã tin tưởng và giao nhiệm vụ. Tân Giám thị Trại giam bày tỏ đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm nặng nề. Thượng tá Đào Ngọc Sỹ hứa sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và sự ổn định, phát triển của đơn vị. Đồng thời sẽ tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp và phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



HÀ PHƯƠNG