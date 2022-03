Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP HCM về Bộ Công an

Bộ Công an công bố quyết định điều động thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, về Bộ để nhận nhiệm vụ mới.





Ngày 17-3, Công an TP HCM cho biết Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an vừa chủ trì Lễ công bố Quyết định điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.



Cùng dự Lễ công bố có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM và cán bộ chủ chốt thuộc Văn phòng Bộ.



Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định việc điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương đối với Văn phòng Bộ và sự tin tưởng đối với cá nhân Thiếu tướng Cao Đăng Hưng.





Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhận quyết định điều động



Chánh Văn phòng Bộ Công an chúc mừng đồng thời đề nghị Thiếu tướng Cao Đăng Hưng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ; cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy lãnh đạo Văn phòng Bộ và Công an TP HCM.



Thiếu tướng Cao Đăng Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ



Thiếu tướng Cao Đăng Hưng khẳng định tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy trình độ, kinh nghiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng xây dựng Văn phòng Bộ ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân.





Thiếu tướng Cao Đăng Hưng sinh năm 1966; quê quán xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND. Từ năm 2018, ông là Phó Giám đốc Công an TP HCM, được thăng hàm Thiếu tướng năm 2020



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)