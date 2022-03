Trung tá Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Bộ trưởng Bộ Công an vừa điều động, bổ nhiệm trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Thư ký nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Sáng 17.3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Thư ký của nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (bìa phải), trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động trung tá Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: M.C

Phát biểu tại lễ công bố, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị tân Phó giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Tuấn phát huy kinh nghiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Đặc biệt, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán phong phú, đa dạng của con người xứ Quảng và mảnh đất “Ngũ phụng tề phi” với nhiều nhân sĩ, trí thức, chí sĩ yêu nước, lãnh tụ cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu trung tá Nguyễn Văn Tuấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự phân công, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ huy để thực tốt các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, quê quán H.Bình Lục, Hà Nam) gia nhập lực lượng Công an nhân dân tháng 10.1999, vào Đảng tháng 4.2003. Trung tá Nguyễn Văn Tuấn là tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm, cử nhân Cảnh sát kinh tế Học viện Cảnh sát nhân dân, cử nhân tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trung tá Nguyễn Văn Tuấn là thư ký của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an).

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn cũng đã trải qua nhiều vị trí công tác từ trợ giảng, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đến Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký Thứ trưởng.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã có quá trình nghiên cứu, học tập xuất sắc và tích lũy nhiều kinh nghiệm giảng dạy, quản lý cũng như khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác công an, nhất là tham mưu trên lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật.