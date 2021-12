Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND thành phố tham dự hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố...





Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định về phân công công tác chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.



Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP. Từ chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến dự toán ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại...



Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ tư lệnh TP, Bộ đội biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển...



Theo dõi, chỉ đạo quận 1, quận 7, huyện Cần Giờ.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố: giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND thành phố tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP HCM.





Ông Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM



Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP HCM, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...



Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM, Quỹ Phát triển đất TP HCM và một số tổng công ty...



Theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng: giúp Chủ tịch UBND thành phố triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực tài chính - ngân sách, ngân hàng, thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kinh tế nhà nước; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...



Trực tiếp chỉ đạo các Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), một số tổng công ty.



Phối hợp theo dõi Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Cục Quản lý thị trường TP, Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Sở Giao dịch chứng khoán TP, các công ty bảo hiểm...



Theo dõi, chỉ đạo quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan: giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; triển khai Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai...



Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, một số ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp TP và một số công ty...



Theo dõi, chỉ đạo quận 11, Gò Vấp, huyện Củ Chi, Nhà Bè.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu: giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra, tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy chữa cháy...



Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban An toàn giao thông TP…



Theo dõi, chỉ đạo quận 6, 10, 12 và Tân Phú.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức: giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công tác khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí…



Trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Học viện Cán bộ TP, Đại học Sài Gòn, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một số cơ quan báo đài và công ty...



Theo dõi, chỉ đạo quận 3, 5, 8, Tân Bình.

