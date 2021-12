Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

(GLO)- Sáng 14-12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đối với 5 đồng chí là Chỉ huy cấp đội.





Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (thứ ba từ trái sang) trao các quyết định cho các đồng chí được điều động công tác. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trong đó, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 được điều động giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Chư Sê); Trung tá Trần Nam Trung-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 được điều động giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Chư Sê).

Trung tá Nông Liên Hương-Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện được điều động, giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự-Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh).

Điều động Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự-Công an TP. Pleiku.

Điều động, bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã An Khê.



Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh)-nhấn mạnh: Thời gian công tác tại đơn vị, các đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ. Khi nhận nhiệm vụ công tác tại đơn vị mới mỗi đồng chí cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



NGUYỄN THANH-NGUYỄN HỮU