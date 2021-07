Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa

(GLO)- Chiều 1-7, thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Thiện đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa.

Đại tá Phạm Hữu Trường (bìa phải, Phó Giám đốc Công an tỉnh) trao quyết định cho Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường ghi nhận những đóng góp, cống hiến; đồng thời tin tưởng Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác đơn vị, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân hứa sẽ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Tuân sinh năm 1985 tại thị xã Ayun Pa. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, anh được điều động về công tác tại Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Ayun Pa sau đó được bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Thiện. Trong quá trình công tác, Thiếu tá Tuân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 2 năm 2018 và 2019, Thiếu tá Tuân đã trực tiếp tham gia, chỉ huy lực lượng triệt phá, bắt giữ 6 nhóm, 13 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

VĂN NGỌC