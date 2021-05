Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang

(GLO)- Chiều 27-5, tại Hội trường Công an huyện Mang Yang, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.





Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho Đại úy Hoàng Thái Sơn. Ảnh: Hà Phương

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Đại úy Hoàng Thái Sơn-Đội trưởng Đội An ninh giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường ghi nhận những đóng góp, cống hiến và chúc mừng đồng chí Hoàng Thái Sơn. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng Đại úy Hoàng Thái Sơn trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác đơn vị, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại úy Hoàng Thái Sơn hứa tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



HÀ PHƯƠNG