Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII:

I. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII



1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.



2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.



3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.



4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.



5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.



6. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.



7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.



8. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.



9. Đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.



10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.



11. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.



12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



14. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.



15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.



16. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.



17. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



18. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.



19. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.



20. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



21. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Thọ.



22. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.



23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



24 Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương



25. Đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



26. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.



27. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.



28. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam.



29. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.



30. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang.



31. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.



32. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.



33. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.



34. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.



35. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.



36. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.



37. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.



38. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.



39. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hoà.



40. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.



41. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình.



42. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.



43. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.



44. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.



45. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



46. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



47. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu.



48. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.



49. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



50. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



51. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.



52. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.



53. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.



54. Đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.



55. Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.



56. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc.



57. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang.



58. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



59. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.



60. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.



61. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Phước.



62. Đồng chí Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



63. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.



64. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre.



65. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.



66. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng.



67. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu.



68. Đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



69. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương.



70. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.



71. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.



72. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.



73. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định.



74. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.



75. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.



76. Đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.



77. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.



78. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao.



79. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.



80. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long.



81. Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



82. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.



83. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.



84. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên.



85. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn.



86. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.



87. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



88. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu.



89. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.



90. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.



91. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.



92. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.



93. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.



94. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam.



95. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.



96. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.



97. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum.



98. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.



99. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.



100. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.



101. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.



102. Đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



103. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang.



104. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La.



105. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình.



106. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.



107. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.



108. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang.



109. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.



110. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.



111. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai.



112. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.



113. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.



114. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.



115. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.



116. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên.



117. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình.



118. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.



119. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.



II- Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII



120. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận.



121. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4.



122. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.



123. Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.



124. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.



125. Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Trà Vinh.



126. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.



127. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.



128. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định.



129. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái.



130. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên.



131. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.



132. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế.



133. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An.



134. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Chính uỷ Quân khu 9.



135. Đồng chí Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.



136. Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.



137. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau.



138. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.



139. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



140. Đồng chí Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.



141. Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.



142 Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hoá



143. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.



144. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.



145. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.



146. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ.



147. Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.



148. Đồng chí Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.



149. Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.



150. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.



151. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.



152. Đồng chí Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.



153. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.



154. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3.



155. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5.



156. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.



157. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.



158. Đồng chí Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.



159. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.



160. Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.



161. Đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.



162. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Chính uỷ Quân khu 2.



163. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.



164. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh.



165. Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang.



166. Đồng chí Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.



167. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1.



168. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.



169. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.



170. Đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7.



171. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.



172. Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



173. Đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.



174. Đồng chí Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an.



175. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.



176. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình.



177. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



178. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.



179. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.



180. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội.



II - Danh sách các đồng chí trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII



1. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận.



2. Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.



3. Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng.



4. Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.



5. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.



6. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.



7. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.



8. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



9. Đồng chí U Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum.



10. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.



11. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



12. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.



13. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà.



14. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu.



15. Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.



16. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.



17. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.



18. Đồng chí Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên.



19. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau.



20. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

