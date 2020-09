Ngành công an, toà án thăng quân hàm, bổ nhiệm trong tuần

Tuần qua, ngành công an có 7 sĩ quan được thăng quân hàm thiếu tướng, ngành toà án tối cao cũng bổ nhiệm tân Bí thư Đảng uỷ.



Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bà Ngô Thị Minh làm Thứ trưởng GD-ĐT, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho các lãnh đạo chủ chốt ngành công an. Ảnh: VGP.



Chiều 11.9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 người là lãnh đạo cao cấp của lực lượng Công an nhân dân.



Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng Công an nhân dân.



Trong đó, có hai người được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng gồm: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thiếu tướng Lê Minh Hùng - Cục trưởng Cục Quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng.



7 đại tá được thăng cấp bậc hàm lên thiếu tướng gồm: Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); Đại tá Phạm Ngọc Việt - Cục trưởng An ninh Nội địa (Bộ Công an);



Đại tá Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an); Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Hải Quân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.





Ông Lê Hồng Quang được bầu, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao. Ảnh: VGP.





Cũng trong tuần qua, Đảng bộ TAND Tối cao đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.



Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TAND Tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm bầu ra Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 người: Lê Hồng Quang, Lê Văn Minh, Lương Ngọc Trâm, Nguyễn Tường Linh, Nguyễn Xuân Thiện, Lương Văn Việt.



Ban Chấp hành cũng đã thống nhất bầu các chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ TAND Tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.



Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.



Ông Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND Tối cao được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.



Ban Chấp hành bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 người. Ông Nguyễn Xuân Thiện được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

