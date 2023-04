(GLO)- Sáng 22-4, Câu lạc bộ (CLB) Công chức trẻ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động “Kỳ nghỉ hồng” đợt 2 năm 2023 tại làng C (xã Gào, TP. Pleiku).

30 đoàn viên, thanh niên là thành viên CLB Công chức trẻ TP. Pleiku tham gia hoạt động ý nghĩa này. CLB đã khởi công xây dựng 1 căn nhà nhân ái cho ông Rah Lan Ning-là hộ nghèo ở làng C (xã Gào). Căn nhà được xây dựng khoảng 50m2, trị giá 62 triệu đồng do CLB Công chức trẻ hỗ trợ. Tại lễ khởi công, Thành Đoàn Pleiku đã tặng gia đình ông Ning 50kg gạo. Dịp này, CLB đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân làng C.

Các hoạt động được tổ chức nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023); kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Các công trình, phần việc ý nghĩa đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ với hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới.