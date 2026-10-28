Bão Arnab uy hiếp bờ Đông Ấn Độ, hơn 180.000 người sơ tán

(GLO)- Bão Arnab bắt đầu đổ bộ bờ Đông Ấn Độ vào sáng 28-10, khiến hơn 180.000 người tại hai bang Andhra Pradesh và Odisha phải sơ tán. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ ngập các vùng trũng ven biển do nước dâng trong bão.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão Arnab hình thành trên Vịnh Bengal và mạnh lên trước khi tiến vào khu vực bờ biển Andhra Pradesh và Yanam, trên đoạn giữa Bapatla và Visakhapatnam.

Trong bản tin tối 27-10, cơ quan này dự báo bão có sức gió duy trì tối đa 125–135 km/h, giật tới 150 km/h khi đổ bộ vào rạng sáng hôm sau.

Người dân Ấn Độ hối hả trước khi cơn bão Arnab đổ bộ vào đất liền. Ảnh: EPA

Sáng 28-10, IMD cho biết bão gần như đứng yên sát bờ, với phần rìa đã vào đất liền nhưng tâm vẫn ở trên vịnh Bengal.

Báo The Indian Express dẫn cảnh báo nguy cơ ngập tại những vùng thấp ven biển Andhra Pradesh, trong đó khu vực Kakinada và Yanam được dự báo chịu nước dâng mạnh nhất. Mưa lớn cũng đã xuất hiện tại các địa phương ven biển bang Odisha.

Để ứng phó bão Arnab, chính quyền Odisha đã di chuyển hơn 48.000 người khỏi những khu vực dễ bị ảnh hưởng tại 8 huyện.

Bang này bố trí 135 cơ sở tránh, trú bão cùng khoảng 1.600 điểm trú tạm, đồng thời triển khai lực lượng cứu hộ và thiết bị phục vụ khắc phục sự cố. Gần 3.000 phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh được đưa tới các bệnh viện.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền Andhra Pradesh đã xác định khoảng 570.000 người thuộc nhóm có nguy cơ chịu ảnh hưởng để chuẩn bị phương án sơ tán.

Nhà chức trách yêu cầu tàu thuyền trở về nơi trú ẩn và chuẩn bị khôi phục hệ thống điện trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn.

Các vùng ven biển miền Bắc, miền Trung Andhra Pradesh và phía Nam Odisha được cảnh báo có mưa rất to đến đặc biệt lớn.

Tại Odisha, trường học và các cơ sở giáo dục đại học ở 5 huyện đóng cửa trong 2 ngày 27 và 28-10.

Lực lượng thuộc quân đội, hải quân, không quân và cảnh sát biển được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Ngư dân được khuyến cáo không ra khơi tại các vùng biển chịu ảnh hưởng từ ngày 26 đến 29-10.