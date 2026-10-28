Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Bão Arnab uy hiếp bờ Đông Ấn Độ, hơn 180.000 người sơ tán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, SGGP, The Indian Express)

(GLO)- Bão Arnab bắt đầu đổ bộ bờ Đông Ấn Độ vào sáng 28-10, khiến hơn 180.000 người tại hai bang Andhra Pradesh và Odisha phải sơ tán. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ ngập các vùng trũng ven biển do nước dâng trong bão.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão Arnab hình thành trên Vịnh Bengal và mạnh lên trước khi tiến vào khu vực bờ biển Andhra Pradesh và Yanam, trên đoạn giữa Bapatla và Visakhapatnam.

Trong bản tin tối 27-10, cơ quan này dự báo bão có sức gió duy trì tối đa 125–135 km/h, giật tới 150 km/h khi đổ bộ vào rạng sáng hôm sau.

bao-arnab-uy-hiep-bo-dong-an-do-hon-180000-nguoi-so-tan.png
Người dân Ấn Độ hối hả trước khi cơn bão Arnab đổ bộ vào đất liền. Ảnh: EPA

Sáng 28-10, IMD cho biết bão gần như đứng yên sát bờ, với phần rìa đã vào đất liền nhưng tâm vẫn ở trên vịnh Bengal.

Báo The Indian Express dẫn cảnh báo nguy cơ ngập tại những vùng thấp ven biển Andhra Pradesh, trong đó khu vực Kakinada và Yanam được dự báo chịu nước dâng mạnh nhất. Mưa lớn cũng đã xuất hiện tại các địa phương ven biển bang Odisha.

Để ứng phó bão Arnab, chính quyền Odisha đã di chuyển hơn 48.000 người khỏi những khu vực dễ bị ảnh hưởng tại 8 huyện.

Bang này bố trí 135 cơ sở tránh, trú bão cùng khoảng 1.600 điểm trú tạm, đồng thời triển khai lực lượng cứu hộ và thiết bị phục vụ khắc phục sự cố. Gần 3.000 phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh được đưa tới các bệnh viện.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền Andhra Pradesh đã xác định khoảng 570.000 người thuộc nhóm có nguy cơ chịu ảnh hưởng để chuẩn bị phương án sơ tán.

Nhà chức trách yêu cầu tàu thuyền trở về nơi trú ẩn và chuẩn bị khôi phục hệ thống điện trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn.

Các vùng ven biển miền Bắc, miền Trung Andhra Pradesh và phía Nam Odisha được cảnh báo có mưa rất to đến đặc biệt lớn.

Tại Odisha, trường học và các cơ sở giáo dục đại học ở 5 huyện đóng cửa trong 2 ngày 27 và 28-10.

Lực lượng thuộc quân đội, hải quân, không quân và cảnh sát biển được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Ngư dân được khuyến cáo không ra khơi tại các vùng biển chịu ảnh hưởng từ ngày 26 đến 29-10.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hậu bầu cử Brazil: Ông Flavio Bolsonaro bị yêu cầu nộp hộ chiếu, đảng đối lập công nhận kết quả

Hậu bầu cử Brazil: Ông Flavio Bolsonaro bị yêu cầu nộp hộ chiếu, đảng đối lập công nhận kết quả

Thế giới

(GLO)- Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro cho biết ông sẽ tuân thủ yêu cầu giao nộp hộ chiếu và phủ nhận ý định rời Brazil sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi đó, đảng của ông đã công nhận kết quả bỏ phiếu, dù đề nghị làm rõ những vấn đề được nêu ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

Tin thế giới sáng 27-10: Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử; Nga chuẩn bị thử nghiệm Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus; Iran tiết lộ đồng thuận an ninh sau hội nghị Liên minh Mecca... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-10. 

Tin thế giới tối 25-10: Ông Trump nói Mỹ ngừng nhắm vào lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán

Tin thế giới tối 25-10: Ông Trump nói Mỹ ngừng nhắm vào lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng nhắm vào lãnh đạo Iran, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại tấn công; lực lượng Houthi tập kích các mục tiêu tại Yemen và Saudi Arabia; Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ phong tỏa các cảng...

null