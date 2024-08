Bắc Bộ đón mưa lớn, Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20-22-8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, lên tới trên 200 mm; nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tình trạng mưa lớn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị ngập úng.

Từ ngày 20-8 đến 21-8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt quá 37 độ C. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các khu vực có thảm thực vật khô hạn.

Theo các chuyên gia, nắng nóng gay gắt và độ ẩm không khí thấp có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, và đột quỵ do sốc nhiệt, đặc biệt đối với những người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối và đêm 20-8 đến đêm 21-8, tổng lượng mưa phổ biến ở vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 40-70 mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng hôm nay mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm. Ngày 22-8, mưa lớn còn tiếp tục ở miền Bắc.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung, cục bộ có nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo chiều tối và tối mai (21-8), Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.