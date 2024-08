100 vận động viên tham gia Giải bóng chuyền truyền thống Công an TP. Pleiku lần thứ IX

(GLO)- Sáng 16-8, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống Công an thành phố lần thứ IX năm 2024.

Giải bóng chuyền truyền thống Công an thành phố lần thứ IX diễn ra từ ngày 16 đến 18-8; quy tụ 8 đội bóng với gần 100 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của 12 đội nghiệp vụ và 22 Công an xã, phường thuộc Công an TP. Pleiku tham gia.

Các đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì của từng bảng vào thi đấu bán kết và chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu với tinh thần thể thao sôi nổi, đoàn kết. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho 4 đội có thành tích xuất sắc nhất.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần góp phần tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, rèn luyện thể chất, cọ sát nâng cao trình độ trong tập luyện và thi đấu thể thao. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Giải đấu nhằm hướng đến kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); 79 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2024).