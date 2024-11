Xã Ayun giành giải nhất toàn đoàn tại liên hoan các đội tuyên truyền măng non

Tham gia liên hoan có 13 đội tuyên truyền măng non đại diện cho các xã, thị trấn của huyện. Thành viên các đội tuyên truyền là đội viên, học sinh đang học tập và sinh hoạt Đội tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện; là thành viên Đội tuyên truyền măng non thuộc các liên đội.

Các đội thi tham gia phần thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức. Ảnh: M.N

Tại liên hoan, mỗi đội tuyên truyền măng non tham gia 3 phần thi: chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức, hùng biện. Trong phần thi chào hỏi, đội tuyên truyền măng non giới thiệu khái quát về thành viên trong đội, những hoạt động và thành tích nổi bật của đội về công tác tuyên truyền tại liên đội theo chủ đề của liên hoan thông qua các hình thức: thơ, ca, hò, vè, nhạc, họa, tiểu phẩm…

Trong phần thi trắc nghiệm kiến thức, mỗi đội thi trả lời 20 câu hỏi về phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

Mỗi đội thực hiện 1 bài tuyên truyền, hùng biện với nội dung truyền thông về ý tưởng, sáng kiến về phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyên truyền măng non xã Ayun. Ảnh: M.N

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất toàn đoàn cho đội tuyên truyền măng non xã Ayun; 1 giải nhì toàn đoàn thuộc về đội tuyên truyền măng non thị trấn Kon Dơng (đội 2); 1 giải ba toàn đoàn trao cho đội tuyên truyền măng non thị trấn Kon Dơng (đội 1); 2 giải khuyến khích được trao cho 2 đội tuyên truyền măng non xã Đăk Djrăng và xã Đăk Jơ Ta.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải phụ: đội thi có phần chào hỏi ấn tượng nhất, đội thi có phần hùng biện xuất sắc nhất.

Liên hoan được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016, kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Liên hoan còn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trong thiếu nhi và cộng đồng.