Tuổi trẻ Sư đoàn 320 hướng về cộng đồng

(GLO)- Mặt trời khuất sau rặng núi, những con đường làng ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) lại lấp lánh ánh điện từ công trình “Thắp sáng đường quê” do lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện. Những công trình này vừa giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.