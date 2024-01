Tuổi trẻ Kon Tum rửa xe gây quỹ, tổ chức phiên chợ 0 đồng giúp trẻ nghèo dịp Tết

Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần các em thiếu nhi, thanh niên khó khăn trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Kon Tum) dịp Tết Nguyên đán 2024, mới đây, Huyện Đoàn Kon Rẫy cùng nhóm "Kon Rẫy kết nối và sẻ chia" đã triển khai hoạt động rửa xe máy gây quỹ.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã không quản ngại nắng nóng, tham gia rửa xe gây quỹ.

Vừa rửa xong một chiếc ô tô, bạn Lê Thị Thu Hà (đoàn viên chi đoàn thôn 6, xã Tân Lập) chia sẻ, thời tiết khá nóng nhưng em rất vui khi góp sức mình cho một hoạt động đầy ý nghĩa với mong muốn tạo niềm vui đến các em nhỏ trong dịp Tết sắp tới.

Theo anh Trần Đồng - Bí thư Huyện Đoàn Kon Rẫy, hoạt động diễn ra với mong muốn giúp trẻ em, thanh niên trên địa bàn huyện đón một cái Tết vui vẻ, ấm cúng. Trong khi nguồn quỹ của Đoàn hạn hẹp, ý tưởng rửa xe gây quỹ hỗ trợ các trường hợp khó khăn rất hay, ý nghĩa.

“Sau 3 ngày (18-20/1) diễn ra hoạt động, đơn vị thu về 9,6 triệu đồng, hơn 100 lượt ĐVTN tham gia. Dù số tiền không lớn, nhưng đó là động lực giúp các em học sinh, thanh niên nghèo trên địa bàn có cái Tết vui vẻ, ấm cúng”, anh Đồng cho hay.

Mới đây, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật gắn với hoạt động "Tình nguyện mùa đông năm 2023" tại xã vùng sâu Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông). Tại chương trình, đoàn đã trao 20 mũ bảo hiểm cho học sinh THCS; 10 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 264 suất quà (bánh, kẹo, sữa) cho các em học sinh tiểu học và 160 áo ấm cho học sinh, bà con tại xã nhân dịp Tết đến Xuân về.

Anh Trần Khánh Duy - Bí thư Đoàn Công an tỉnh Kon Tum chia sẻ, đây là một trong những hoạt động nhằm tạo sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ công an với nhân dân tại các địa bàn khó khăn; thể hiện sự quan tâm của đoàn thanh niên Công an đối với việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, không chỉ trong dịp Tết đến xuân về.

Trước đó, Thành Đoàn thành phố Kon Tum phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Phiên chợ 0 đồng - Chung tay san sẻ yêu thương tại xã Ngok Bay (TP.Kon Tum). Đây là phiên chợ dành cho người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố những ngày cuối năm. Tại hoạt động, Ban tổ chức cũng đã trao tặng hơn 900 áo ấm; 50 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Kon Tum, những hoạt động mà các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán 2024 cận kề rất có ý nghĩa, thiết thực.

Qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Kon Tum. Từ đó khẳng định vai trò tích cực của mình trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung.