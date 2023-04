TP. Pleiku đạt giải nhất Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2023

(GLO)- Sáng 27-4, tại khách sạn Pleiku Place (TP. Pleiku), Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức vòng chung khảo Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi với Luật Trẻ em và an toàn trên không gian mạng.

Tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tỉnh Đoàn; đại diện Hội đồng Đội cùng 10 đội tuyên truyền măng non đến từ các huyện: Chư Păh, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Kbang, Krông Pa; thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và TP. Pleiku.

Trước khi diễn ra vòng chung khảo, Ban tổ chức liên hoan đã tổ chức vòng sơ khảo để lựa chọn các đội thi xuất sắc nhất. Theo đó, 17 đội thi đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố đã gửi 1 video clip dự thi chương trình phát thanh măng non giới thiệu về đơn vị và các nội dung tuyên truyền về Luật trẻ em, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng về Ban tổ chức hội thi. Các video clip được đăng tải và triển khai bình chọn trên fanpage: Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai. Qua chấm điểm của Ban giám khảo và kết quả bình chọn trên fanpage, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 đội thi vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, 10 đội tuyên truyền măng non trải qua 2 phần thi: kiến thức và năng khiếu. Ở phần thi kiến thức, các đội thi trắc nghiệm 20 câu hỏi liên quan đến Luật trẻ em. Mỗi đội thể hiện phần thi năng khiếu thông qua hình thức: kịch, tiểu phẩm, hoạt cảnh… theo chủ đề tự chọn về nội dung tuyên truyền Luật Trẻ em hoặc an toàn trên không gian mạng; các đội phải trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo liên quan đến nội dung tuyên truyền.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội tuyên truyền măng non TP. Pleiku; 2 giải nhì được trao cho đội tuyên truyền măng non huyện Chư Păh và Kbang; 2 giải ba thuộc về đội tuyên truyền măng non huyện Ia Grai và thị xã An Khê; 5 giải khuyến khích trao cho các đội thi còn lại. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải phụ: video clip Phát thanh măng non ấn tượng nhất; video clip có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội; phần thi hùng biện xuất sắc nhất.

Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em; góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật trẻ em và an toàn trên không gian mạng trong thiếu nhi và cộng đồng.