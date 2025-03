Tiếp nối mạch nguồn tri ân

(GLO)- Mô hình “Thắp sáng đường quê” do các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã An Khê phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đã phát huy hiệu quả bước đầu. Nhiều tuyến đường được thắp sáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.