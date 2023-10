(GLO)-

Trong 2 ngày 26 và 27-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2023. Tham gia Hội thi có 63 thí sinh của 21 đội đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố và 4 Công ty TNHH một thành viên cao su: Mang Yang, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh.