(GLO)- Ngày 17-12, các tổ chức Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, Công an huyện Kông Chro tổ chức chương trình “Trao áo ấm-gửi yêu thương” tại xã Đak Pling (huyện Kông Chro).

Tại Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, các đơn vị đã tặng 260 áo ấm, 260 phần quà (mỗi phần quà gồm: sữa, bánh, kẹo), 500 bộ quần áo cũ cho học sinh; tặng 10 bức tranh đạo đức học đường cho nhà trường và cắt tóc miễn phí cho học sinh.

Tại Trường Mầm non làng Brang (xã Đak Pling), các đơn vị đã tặng 500 cuốn sách, 200 phần quà (mỗi suất quà gồm: bánh, kẹo, sữa), 100 phần quà (mỗi suất quà gồm bút chì, vở, gôm, gọt bút chì) cho các em học sinh.

Dịp này, các chiến sĩ công an đã hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền phổ biến pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho người dân.

Chương trình ý nghĩa này đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chung tay thực hiện an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng khó.