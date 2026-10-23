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Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sau 6 ngày tranh tài, Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 khép lại với trận chung kết giữa hai đội được đánh giá cao là Ngọc Nghĩa FC và CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk - nhà đương kim vô địch VPL-S7.

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Các cầu thủ thi đấu trận chung kết với tinh thần quyết liệt. Ảnh: Hoàng Hoài

Với lối chơi hợp lý, Ngọc Nghĩa FC sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Duy Haaland. Sang hiệp 2, dù chịu sức ép lớn từ đối thủ, Ngọc Nghĩa FC vẫn duy trì hàng phòng ngự chắc chắn. Duy Haaland tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa Ngọc Nghĩa FC lên ngôi vô địch.

Trước đó, Ngọc Nghĩa FC kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B với 6 điểm sau 2 chiến thắng trước Express Quy Nhơn và Đào Tạo Lái Xe Trình Nhỏ. Tại vòng tứ kết, đội giành chiến thắng 8-1 trước Dịch vụ tiệc cưới Hồng Anh, sau đó vượt qua Hoài Thu FC ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết.

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Trận chung kết kịch tính đến từng giây phút cuối cùng. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong khi đó, CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk thể hiện phong độ ổn định trên hành trình vào chung kết. Đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Đức Long, Xuân Phú, Phúc Lũi, Đình Hóa, Hữu Phúc, Thanh Huy và Y Chức Hmok. Chiến thắng trước Xăng dầu Quang Thành ở bán kết giúp đội bóng tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương, nhưng cuối cùng phải chấp nhận vị trí á quân sau thất bại trước Ngọc Nghĩa FC.

Ngọc Nghĩa FC được đầu tư lực lượng với nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá sân 7 và futsal Việt Nam như Hưng Nghệ, Hưng Futsal, Thái Phi, Duy Haaland, thủ môn Vũ Văn Khá và Minh Trí - Quả bóng vàng futsal Việt Nam năm 2020. Xuyên suốt giải đấu, đội bóng thể hiện sức mạnh tấn công khi ghi 24 bàn thắng và để thủng lưới 7 bàn, góp phần làm nên chức vô địch.

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Ngọc Nghĩa FC trở thành nhà vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 do TQB Sports & Entertainment và HLC Media phối hợp tổ chức, quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thi đấu theo thể thức sân 7 người. Tổng giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng.

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tạo sân chơi giao lưu, nâng cao chất lượng chuyên môn bóng đá phong trào, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai.

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