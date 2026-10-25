Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền; Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đặng Kim Hoa; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 170 đại biểu thuộc Đoàn Luật sư tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai có 171 luật sư, 24 người tập sự hành nghề luật sư và 75 tổ chức hành nghề. Công tác trợ giúp pháp lý miễn phí được duy trì, hướng đến người nghèo, đối tượng chính sách và người dân vùng sâu, vùng xa.

Năm 2025, các luật sư thực hiện 419 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí; 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện 129 vụ việc. Đồng thời, đội ngũ luật sư tích cực tham gia tư vấn pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Luật sư tỉnh phấn đấu kết nạp thêm 35 luật sư; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, lấy tinh thần thượng tôn pháp luật và phụng sự công lý làm nền tảng hoạt động.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thương mại, doanh nghiệp và pháp luật có yếu tố nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Luật sư Võ Hồng Nam (thứ 5 bên phải) giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nhật Trường

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Luật sư Võ Hồng Nam giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.