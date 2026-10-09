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Thời sự

Lốc xoáy làm gãy đổ hàng trăm cây trồng ở xã Ia Krái

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NGỌC SANG NGỌC SANG

(GLO)- Trận mưa lớn kèm lốc xoáy vào chiều 6-10 tại xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) làm gãy đổ khoảng 900 cây điều, cà phê, hồ tiêu. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả.

Sau trận mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều vườn cây ở thôn Ia Blan (xã Ia Krái) trở nên tan hoang. Những cây điều hàng chục năm tuổi bị bật gốc, gãy ngang thân; kéo theo nhiều diện tích cà phê, hồ tiêu trồng xen bên dưới cũng bị hư hại.

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Gia đình bà Hà Thị Thủy (thôn Ia Blan) thuê người thu dọn số cây trồng bị gãy đổ do lốc xoáy. Ảnh: N.S

Bà Hà Thị Thủy (thôn Ia Blan) cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 6-10, trên địa bàn bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy. Gió mạnh quần thảo qua các khu vườn, khiến nhiều cây điều lâu năm bị bật gốc hoặc gãy ngang thân.

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Lốc xoáy quật ngã những cây điều 30 năm tuổi. Ảnh: N.S

Chỉ trong một thời thời gian ngắn, khoảng 50 cây điều của gia đình bà Thủ bị gãy đổ, trong đó có nhiều cây đã hơn 30 năm tuổi. Những thân cây điều lớn đổ xuống còn làm hơn 100 cây cà phê, hồ tiêu trồng xen bị hư hại.

“Nhìn vườn cây mà xót xa. Gia đình ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng” - bà Thủy chia sẻ.

Cách đó không xa, vườn điều trồng xen cà phê của nhà bà Đào Thị Yến (thôn Ia Blan) cũng bị thiệt hại nặng. Khoảng 10 cây điều bị bật gốc, gãy đổ, hàng chục cây cà phê bên dưới bị hư hại.

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Vườn cà phê bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: N.S

Theo bà Yến, trận lốc xảy ra rất nhanh nhưng sức tàn phá lớn. Khi trời đang mưa lớn, gió bất ngờ mạnh lên, cuốn thành từng luồng quật qua các khu vườn. Chỉ hơn 30 phút, nhiều cây điều lâu năm, thân lớn đã bị bật gốc hoặc gãy ngang. “Cơn lốc đến rất nhanh, chỉ hơn 30 phút mà nhiều vườn cây đã tan hoang. Nếu kéo dài thêm, chắc thiệt hại còn lớn hơn nhiều”-bà Yến nói.

Ông Lê Đình Duy - Trưởng thôn Ia Blan - cho biết: Ngay sau trận mưa lớn kèm lốc xoáy, thôn liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng cây trồng gãy đổ. Cán bộ thôn đã đến các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra, ghi nhận và thống kê thiệt hại.

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Những trụ hồ tiêu xanh tốt cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: N.S

Theo thống kê bước đầu, có 32 hộ dân bị ảnh hưởng, với khoảng 900 cây điều, cà phê và hồ tiêu bị gãy đổ, hư hại. Tuy nhiên, đây mới là số liệu ban đầu do một số khu vực vườn nằm xa khu dân cư vẫn đang được tiếp tục kiểm tra. “Thôn đang phối hợp rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ để tổng hợp, báo cáo UBND xã Ia Krái” - ông Duy cho hay.

Ông Đặng Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái - cho hay: Ngay sau khi xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại về cây trồng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án hỗ trợ người dân theo quy định. Đồng thời, chính quyền xã hướng dẫn các hộ thu dọn cây gãy đổ, xử lý diện tích bị thiệt hại, chăm sóc những cây trồng còn khả năng phục hồi nhằm sớm ổn định sản xuất.

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