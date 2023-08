Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật TP. Pleiku: Sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

(GLO)- “Chúng em với an toàn giao thông và an ninh mạng” là chủ đề liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật năm 2023 do Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức trong 2 ngày 21 và 22-8 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Liên hoan đã góp phần nâng cao ý thức cho thanh thiếu nhi trong việc chấp hành pháp luật.

Nhiều kiến thức bổ ích

Tham gia liên hoan có 22 đội đến từ các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku. Với nội dung thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ và Luật An ninh mạng, mỗi đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức, năng khiếu. Ở phần thi chào hỏi, bằng các hình thức: thơ, ca, hò, vè… các đội thi đã mang đến liên hoan không khí sôi nổi, hấp dẫn. Ở phần thi kiến thức, mỗi đội trả lời 1 câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ và 2 câu hỏi về Luật An ninh mạng; đồng thời, trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Còn trong phần thi năng khiếu, các đội thi biểu diễn 1 tiểu phẩm với chủ đề an ninh mạng.

Với sự chuẩn bị chu đáo và có nhiều sáng tạo trong quá trình thể hiện, đội phường Thống Nhất được Ban tổ chức trao giải phần thi chào hỏi ấn tượng nhất. Trong phần thi này, 8 thành viên của đội trình diễn thời trang với những nhóm biển báo giao thông được minh họa trên trang phục. Không chỉ giới thiệu các thành viên, đội đã gửi gắm thông điệp, mục đích đến với liên hoan. Em Nguyễn Phan Gia Nhu-thành viên đội phường Thống Nhất-cho hay: “Em và các bạn đã tập luyện tích cực để có thể hoàn thành tốt các phần thi. Thông qua liên hoan, em hiểu biết thêm về Luật Giao thông đường bộ và Luật An ninh mạng”.

Bằng hình thức sân khấu hóa, thành viên các đội đã nhập vai đầy cảm xúc và thể hiện sự hiểu biết của mình về các quy định của Luật An ninh mạng trong phần thi năng khiếu. 22 tiểu phẩm đều hấp dẫn, làm bật lên ý nghĩa tuyên truyền pháp luật, vừa chuyển tải những thông điệp ý nghĩa đến người xem. Phần thi của phường Hội Thương đã khéo léo đề cập đến lợi ích và tác hại của mạng xã hội. Kết quả, đội giành giải phần thi năng khiếu hay nhất, đồng thời đạt giải nhất vì đạt tổng điểm cao sau 3 phần thi. Em Đặng Ngọc Kim Hoàng-thành viên đội phường Hội Thương-chia sẻ: “Đa số thanh thiếu nhi đều sử dụng điện thoại thông minh. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức về Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết. Liên hoan giúp em hiểu để phát huy những lợi ích của mạng xã hội và tích cực phản bác các tin giả, quan điểm sai trái trên mạng xã hội”.

Anh Nguyễn Sĩ Nguyên-Bí thư Đoàn phường Hội Thương-cho biết: “Đoàn phường chọn những em có năng khiếu, tự tin tham gia liên hoan lần này. Đạt giải nhất tại liên hoan chính là phần thưởng xứng đáng cho sự tập luyện tích cực của các thành viên đội thi trong 20 ngày qua”.

Sân chơi bổ ích

Qua từng phần thi, các đội đã thể hiện sự hiểu biết của mình về Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng. Đồng thời, các bạn trẻ có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của bản thân và đề xuất giải pháp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng như: tổ chức Đoàn-Đội cần có trang chính thống và thường xuyên cập nhật thông tin để thanh thiếu nhi được tiếp cận những kiến thức bổ ích; tổ chức các hội thi để thanh thiếu nhi chủ động tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Luật An ninh mạng… Nhiều thông điệp ý nghĩa được các đội thi gửi gắm qua liên hoan như: “Dọn rác trên không gian mạng-lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Hãy nói không với xâm phạm đời tư trên không gian mạng”, “An toàn giao thông-mọi người, mọi nhà đều hạnh phúc”…

Cùng với nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, liên hoan còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi. Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Yên Thế-thông tin: “Ngoài tham gia liên hoan cấp thành phố, Đoàn phường cũng đã tổ chức hội thi cấp phường nhằm tạo sân chơi và cung cấp kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi”.

Ông Đặng Khánh Toàn-Trưởng phòng Tư pháp TP. Pleiku, Phó Trưởng ban giám khảo-nhận xét: “Các đội thi đã bám sát chủ đề của liên hoan để chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như nội dung phần thi chào hỏi và năng khiếu; đồng thời, đề cập những vấn đề mang tính thời sự, được xã hội quan tâm trong thời gian qua. Sau liên hoan, Ban Chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và Luật An ninh mạng. Các em chính là những tuyên truyền viên tích cực để vận động người thân và cộng đồng chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ và ứng xử văn minh trên không gian mạng”.