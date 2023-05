(GLO)- “Thiếu nhi Gia Lai với Luật Trẻ em và an toàn trên không gian mạng” là chủ đề của vòng chung khảo Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2023 vừa được Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức tại khách sạn Pleiku Place (TP. Pleiku) .

Tin liên quan TP. Pleiku đạt giải nhất Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2023

Những thông điệp ý nghĩa

Trước khi diễn ra vòng chung khảo, Ban tổ chức liên hoan đã tổ chức vòng sơ khảo để lựa chọn các đội thi xuất sắc nhất. Theo đó, 17 đội thi đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố đã gửi 1 video clip dự thi chương trình phát thanh măng non giới thiệu về đơn vị và các nội dung tuyên truyền về Luật trẻ em, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng về Ban tổ chức hội thi. Các video clip được đăng tải và triển khai bình chọn trên fanpage: Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai.

Qua chấm điểm của Ban giám khảo và kết quả bình chọn trên fanpage, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 đội tuyên truyền măng non đến từ các huyện: Chư Păh, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Kbang, Krông Pa; thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và TP. Pleiku vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, 10 đội tuyên truyền măng non phải trải qua 2 phần thi: kiến thức, năng khiếu. Ở phần thi kiến thức, các đội thi trắc nghiệm 20 câu hỏi liên quan đến Luật trẻ em. Các câu hỏi đã giúp mỗi thí sinh nâng cao nhận thức để “phòng-tránh xâm hại tình dục trẻ em”, “bóc lột trẻ em”, số điện thoại đường dây nóng khi gặp kẻ xấu, nhận diện thông tin xấu-độc trên không gian mạng…Với sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức cùng sự bản lĩnh, tự tin, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết về Luật Trẻ em và an toàn trên không gian mạng, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Vì vậy, hầu hết các đội đều đạt điểm cao, một số đội giành được điểm tối đa ở phần thi kiến thức.

Hấp dẫn nhất là ở phần thi năng khiếu, thông qua hình thức: kịch, tiểu phẩm, hoạt cảnh… theo chủ đề tự chọn về nội dung tuyên truyền Luật Trẻ em hoặc an toàn trên không gian mạng; các đội thi đã mang đến liên hoan không khí sôi nổi và nhiều cung bậc cảm xúc.

Đội tuyên truyền măng non huyện Kbang mang đến hội thi tiểu phẩm “Hãy quan tâm đến con”. Tiểu phẩm kể về cô bé Hân-một học sinh THCS ở huyện Kbang. Bố của Hân suốt ngày say xỉn, mẹ bận rộn kiếm tiền nên không quan tâm đến con cái. Cô đơn ngay trong gia đình của mình, Hân thường xuyên lên mạng, tâm sự với nhiều người lạ. Sau một cuộc hẹn gặp mặt, Hân bị kẻ xấu lợi dụng, mọi thông tin của Hân bị tung lên mạng. Bị bạn bè trêu chọc, Hân xấu hổ và nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho bản thân. May mắn là gia đình và nhà trường đã kịp thời cứu được Hân.

Với sự diễn xuất ấn tượng, tự tin, cách dẫn dắt câu chuyện thuyết phục của 8 nhân vật, tiểu phẩm đã được Ban giám khảo đánh giá cao và trao giải phụ “phần thi hùng biện xuất sắc nhất”. Em Hồ Trần Phương Ngân (lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Kbang, huyện Kbang) cho biết: Ở độ tuổi mới lớn, trẻ em sẽ tò mò với nhiều thông tin xấu, kết bạn với nhiều người lạ trên mạng xã hội. Trẻ em rất cần sự quan tâm, định hướng của bố mẹ để có thể an toàn trên không gian mạng, bởi người làm hại chúng con có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Người lớn hãy lắng nghe trẻ em, đừng để trẻ em bị cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình”.

Phần thi năng khiếu của Đội tuyên truyền măng non TP. Pleiku cũng được Ban Giám khảo đánh giá cao. Tiểu phẩm kể về một học sinh lớp 8 có hoàn cảnh khó khăn nhưng đòi bố mẹ mua điện thoại “xịn” để bằng bạn bè. Đội thi đã cho nhân vật chính đấu tranh nội tâm việc lựa chọn đọc những thông tin tốt như: thông tin, kiến thức bổ ích, phục vụ cho việc học tập; giải trí lành mạnh sau những giờ học tập căng thẳng; kết nối thêm nhiều bạn bè tốt ở khắp mọi nơi; học trực tuyến qua mạng Internet… Trong khi đó, đại diện nhân vật nội dung thông tin xấu trên mạng lại lôi kéo cậu học sinh về những game xấu, những trang web đen, thông tin giật gân. Đội thi cũng khéo léo lồng ghép trong tiểu phẩm các thông tin xấu, độc xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua.

Trong phần hùng biện, các thành viên của đội tuyên truyền măng non TP. Pleiku cũng đề xuất một số biện pháp để bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng như: Liên đội cần thông tin những trang chính thống, an toàn trên mạng xã hội để thiếu nhi tiếp cận những thông tin bổ ích. Các tổ chức Đoàn-Đội cung cấp kiến thức để thiếu nhi nhận dạng những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội… Sự xuất sắc trong 2 phần thi kiến thức và năng khiếu đã mang đến giải nhất cho đội tuyên truyền măng non TP. Pleiku. Em Vũ Thùy Dương (lớp 7.1, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Liên hoan đã cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích liên quan về Luật trẻ em và an toàn trên không gian mạng để bảo vệ bản thân. Chúng em rất vui vì sự nỗ lực, tập luyện của mình đã góp phần mang giải nhất về cho thành phố”.

Sân chơi bổ ích của thiếu nhi

Ở từng phần thi, các đội tuyên truyền măng non đã thể hiện sự hiểu biết của mình về Luật Trẻ em và an toàn trên không gian mạng. Các em đã có cơ hội nói lên tiếng nói của mình về vấn đề “an toàn trên không gian mạng” mà toàn xã hội đang quan tâm. Nhiều thông điệp ý nghĩa được các đội thi gửi đến mọi người như: “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”; “Hãy cảnh giác với những thông tin xấu-độc trên không gian mạng”; “Mọi người cần quan tâm, bảo vệ trẻ em”…

Cùng với nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi về Luật Trẻ em và an toàn trên không gian mạng, Liên hoan còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp thiếu nhi thể hiện năng khiếu, trau dồi bản lĩnh sân khấu. Liên hoan còn tạo cơ hội để các Liên đội trong toàn tỉnh học hỏi, giao lưu kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Em Vũ Thị Thảo Nguyên (lớp 8A1, Trường THCS Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai)-thành viên đội tuyên truyền măng non huyện Ia Grai bày tỏ: “Liên hoan là sân chơi bổ ích giúp chúng em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng. Chúng em rất vinh dự đại diện cho huyện tham gia Liên hoan lần này, được thể hiện các năng khiếu của mình. Không chỉ ở cấp tỉnh, em hy vọng Liên hoan sẽ được cấp trường, cấp huyện tổ chức thường xuyên để các đội tuyên truyền măng non được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.

Với sự nỗ lực của các đội thi, Liên hoan đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội tuyên truyền măng non TP. Pleiku; 2 giải nhì được trao cho đội tuyên truyền măng non huyện Chư Păh và Kbang; 2 giải ba thuộc về đội tuyên truyền măng non huyện Ia Grai và thị xã An Khê; 5 giải khuyến khích trao cho các đội thi còn lại. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải phụ: video clip Phát thanh măng non ấn tượng nhất; video clip có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội; phần thi hùng biện xuất sắc nhất.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Liên hoan nhận xét: “Các đội tuyên truyền măng non đã bám sát chủ đề của Liên hoan để chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như nội dung các tiểu phẩm. Các đội thi đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa, nhiều đội đã đề cập đến vấn đề mang đậm tính thời sự, được xã hội quan tâm trong thời gian qua và đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Liên hoan còn góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm của các tổ chức Đoàn-Hội-Đội đối với trẻ em. Hy vọng, sau liên hoan lần này, thành viên các đội tuyên truyền măng non sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, giúp các thiếu nhi ở Liên đội nâng cao kiến thức về Luật Trẻ em và an toàn trên không gian mạng. Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đề nghị các Liên đội, mong muốn gia đình và nhà trường cần tạo môi trường học tập, vui chơi, sinh sống an toàn, lành mạnh và giúp trẻ em được phát triển toàn diện”.