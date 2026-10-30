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Thời sự

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Quy Nhơn Nam thông qua 5 nghị quyết quan trọng

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 30-10, HĐND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề). Kỳ họp thông qua 5 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và giao chỉ tiêu biên chế, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; xác định trọng tâm là khai thác lợi thế thương mại, dịch vụ, du lịch biển gắn với phát triển đô thị và nâng cao đời sống người dân.

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Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Minh Hoàng

Theo kế hoạch, phường phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 12%/năm. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 340,3 tỷ đồng; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch tập trung trên 99,5% và tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 100%.

Về đầu tư công, HĐND phường thông qua kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn vốn 157,06 tỷ đồng; trong đó, 76,45 tỷ đồng đã được phân bổ và 80,61 tỷ đồng phân bổ trong đợt này.

Nguồn vốn ưu tiên cho các công trình chuyển tiếp, hạ tầng giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị, giáo dục và các công trình phục vụ dân sinh.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đặng Mạnh Cường phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND phường thống nhất điều chỉnh 4,778 tỷ đồng từ nguồn vốn bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư sang các danh mục, dự án khác.

Cụ thể, bổ sung 878 triệu đồng cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài và 3,9 tỷ đồng cho các dự án khác nhằm phù hợp với tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn thực tế.

Kỳ họp cũng thông qua nội dung giao 63 chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và 618 chỉ tiêu biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường năm 2026.

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