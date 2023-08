Vovinam còn được biết đến với tên Việt Võ Đạo. Đây là bộ môn võ thuật Việt Nam được phát triển dựa trên sự kết hợp của môn vật cổ truyền Việt Nam với các môn phái khác. Do đó, Vovinam không đơn thuần mang trong mình sứ mệnh của một môn thể thao mà còn mang theo những tinh hoa của võ Việt. Từ khi được cấp kinh phí đào tạo vận động viên (VĐV) từ năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã đưa Vovinam vào đào tạo thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, so với nhiều môn võ như Kickboxing, Taekwondo, Karate thì Vovinam chỉ có thành tích rất khiêm tốn. Đặt trong bản đồ Vovinam quốc gia, Gia Lai vẫn là một đơn vị còn khá non trẻ. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Vovinam Gia Lai “trắng huy chương” dù cử 5 VĐV tham gia.

Song trong năm 2023, Vovinam Gia Lai đã hé lên niềm hy vọng. Tại Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 14 năm 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Dương vào tháng 4, Gia Lai lần đầu tiên giành 2 huy chương đồng. Đó là VĐV Lục Văn Khải thi đấu ở nội dung đối kháng 45 kg nam và VĐV Ngô Thị Xuân Mai thi đấu ở nội dung đối kháng hạng cân 54 kg nữ. 2 tấm huy chương đồng này là thành tích tốt nhất mà các VĐV Vovinam Gia Lai giành được tại một giải đấu cấp quốc gia từ trước đến nay.

Tại Giải Vô địch Vovinam trẻ toàn quốc vừa khép lại tháng 6-2023 ở tỉnh Quảng Ngãi, các võ sĩ Gia Lai đã giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng thuộc về VĐV Nguyễn Xuân Tuấn Long ở hạng cân 39 kg lứa tuổi 12-15. Đặc biệt, đây là tấm huy chương vàng thứ 2 liên tiếp của Tuấn Long ở Giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc. Điều này đã mở ra niềm hy vọng mới cho Vovinam Gia Lai có thể cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong toàn quốc. Và giải Vô địch Vovinam tỉnh năm 2023 sẽ là một dấu mốc giúp phong trào của tỉnh có một bước phát triển mới.

Giải đấu năm 2022 có khoảng 170 VĐV, thì giải năm nay đã có hơn 320 VĐV của 18 câu lạc bộ (CLB) đến từ các địa phương có phong trào Vovinam phát triển mạnh như: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, các huyện: Krông Pa, Kbang, Đức Cơ, Chư Păh, Chư Prông…Giải thích cho sự nhảy vọt về số lượng VĐV này, ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch Hội Vovinam tỉnh cho hay: Ngoài 2 lứa tuổi 12-15 và 16-20 cho các võ sĩ ở độ tuổi thanh-thiếu niên, năm nay lần đầu tiên Ban tổ chức đưa vào thi đấu lứa tuổi 9-11 cho các em nhi đồng.

“Lâu nay các em lứa tuổi Nhi đồng cũng rất đam mê với Vovinam nhưng chưa có điều kiện thi đấu nên đây là cơ hội cho các em được cọ xát, học hỏi. Cùng với đó sẽ giúp các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh sớm phát hiện các tài năng nhí để bồi dưỡng, tuyển chọn vào đội năng khiếu của tỉnh. Việc trẻ hóa, khích lệ, tạo điều kiện cho các VĐV trẻ đến với Vovinam vẫn là định hướng của Hội Vovinam trong thời gian tới”-ông Minh nhấn mạnh.

Giải cũng đã quy tụ nhiều CLB ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tranh tài. Đơn cử như CLB huyện Ia Pa khi đã được Hội Vovinam tỉnh trao giải cho CLB vượt khó. Anh Đặng Xuân Khang-phụ trách CLB bày tỏ: “Hiện CLB có khoảng 40 em với số lượng võ sinh là người dân tộc thiểu số đông đảo, do đó các em rất khó khăn về kinh phí để tham gia giải. Do đó chúng tôi phải vận động nhiều nguồn giúp 9 em được tham gia giải lần này, trong đó có 5 em người dân tộc thiểu số”.

Thực tế từ sự nới rộng về độ tuổi, giải đấu đã phát hiện ra nhiều nhân tố nổi bật. Trong số đó, võ sĩ nhí Rơ Mah Hly (SN 2012, Làng SOS Pleiku) là một trong những VĐV mang đến nhiều bất ngờ thú vị nhất. Cô bé người Jrai này có vóc dáng nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa nhưng mỗi khi bước lên sàn đấu, em đều chơi với tất cả quyết tâm với lối đánh máu lửa, nhanh nhẹn và thông minh. Ngỡ ngàng trước màn thể hiện của em, sau mỗi trận đấu, lãnh đạo Hội Vovinam tỉnh đã thưởng nóng để động viên kịp thời tinh thần thi đấu đó.

Bởi vậy, dù chỉ giành được huy chương bạc ở hạng cân 32 kg, Hly vẫn được Hội Vovinam tỉnh biểu dương là VĐV xuất sắc nhất nhất giải. Hly thổ lộ: “Em mồ côi mẹ từ nhỏ và được vào làng SOS Pleiku hơn 3 năm nay. Khoảng 1 năm trước, em được học Vovinam và em rất thích môn võ này. Em sẽ tiếp tục chăm chỉ tập luyện để có thể tham gia các giải lần sau”.

Kết thúc giải đấu, đoàn TP. Pleiku giành được nhiều huy chương nhất với 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng; đoàn huyện Kbang xếp vị trí thứ 2 với 5 huy chương vàng 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng; đoàn huyện Đức Cơ xếp thứ 3 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.