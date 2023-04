Khám, phát thuốc, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và trẻ em khó khăn tại An Khê

(GLO)- Ngày 22-4, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thị Đoàn An Khê tổ chức “Hành trình về nguồn-Theo dấu chân những người anh hùng” tại thị xã An Khê với sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, đoàn viên từ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại chương trình, các đoàn viên đã đến dâng hương, dâng hoa tại An Khê Trường, tham quan Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo (Quần thể Di tích cấp quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo); dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Tú Thủy (xã Tú An) và tặng 100 cây kèn hồng trồng trong khuôn viên đền tưởng niệm; tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tú An cùng nhiều quần áo cho bà con.

Đặc biệt, dịp này, các đoàn viên cũng đến từng nhà thăm hỏi, khám và phát thuốc miễn phí cho 10 cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã; đồng thời tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 10 cựu thanh niên xung phong. Tổng trị giá chương trình hơn 15 triệu đồng.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào với lịch sử hào hùng của dân tộc trong đoàn viên thanh niên, từ đó phát huy sức trẻ, sức cống hiến trong việc xây dựng, bảo vệ quê hương, Tổ quốc.