[Infographics] Toàn cảnh vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh Hạ Long

Theo tin từ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, từ 1-3-2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Chiều 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT và các đơn vị có liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan.