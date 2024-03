Tin liên quan InfographicMở rộng hạ tầng số, tăng cường an toàn thông tin cho không gian mạng

Cuộc thi gồm 5 kỳ, kỳ I bắt đầu lúc 9 giờ vào ngày 12-3 và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 16-3; kỳ II bắt đầu lúc 9 giờ ngày 19-3 và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 23-3; kỳ III bắt đầu lúc 9 giờ ngày 26-3 và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 30-3; kỳ IV bắt đầu lúc 9 giờ ngày 2-4 và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 6-4; kỳ V bắt đầu lúc 9 giờ ngày 9-4 và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 13-4.

Mỗi kỳ có 15 câu hỏi, trong đó 14 câu hỏi trắc nghiệm, 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người trả lời đúng tất cả nội dung câu hỏi. Nội dung thi gồm: Các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn trên không gian mạng. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Quyết định số 830/QĐ-TTg, ngày 1-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”…

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân đang công tác, lao động, học tập trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Người dự thi truy cập website: http://tinhdoan.gialai.org.vn, tại chuyên mục cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng năm 2024” hoặc quét mã QR thi qua Ứng dụng Google form được đăng tải trên Fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai để tham gia thi.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải thưởng cá nhân trong mỗi kỳ, gồm 1 giải nhất (trị giá 1 triệu đồng), 1 giải nhì (trị giá 800 ngàn đồng), 1 giải ba (trị giá 600 ngàn đồng), 1 giải khuyến khích (trị giá 300 ngàn đồng). Ban tổ chức trao giải thưởng cho đơn vị, địa phương có công tác chỉ đạo, tham gia tốt và có số lượng bài dự thi đúng nhiều nhất trong cả cuộc thi, gồm: 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và cách thức nhận biết, phòng tránh các thông tin giả, sai sự thật, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sử dụng, văn hóa ứng xử của đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội.