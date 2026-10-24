Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai phấn đấu hoàn thành hơn 5.760 chỉ tiêu tuyển quân năm 2027

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) năm 2027.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành; các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

mg-4239.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2027 Chính phủ giao tỉnh Gia Lai chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (gọi tắt là công tác tuyển quân) hơn 5.760 công dân (Quân đội giao 4.950 chỉ tiêu, Công an hơn 810 chỉ tiêu). Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 12-7-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai công tác tuyển quân.

Đến nay, 135/135 xã, phường đã hoàn thành xét duyệt chính trị, chính sách. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh tổng hợp danh sách công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn và đủ điều kiện sơ tuyển, khám tuyển, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2027 cho các địa phương; phối hợp với Sở Y tế tham mưu thành lập 21 Hội đồng khám sức khỏe NVQS. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng tuyển quân ngay từ đầu.

mg-4250.jpg
Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2027. Ảnh: Hồng Phúc

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân; đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, y tế và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công dân chấp hành quy định về NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND, bảo đảm tuyển quân công khai, dân chủ, đúng luật, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Hội đồng NVQS tỉnh, Đại tá Đinh Văn Thê yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ giao, nhận quân.

gia-lai-phan-dau-hoan-thanh-hon-5760-chi-tieu-tuyen-quan-nam.jpg
Thanh niên phường Quy Nhơn tham gia sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027. Ảnh: Hồng Phúc

Hội đồng NVQS tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Thời sự

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ chiều 22-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần minh bạch giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất, ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai...

Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi người dân

Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi người dân

Thời sự

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định theo hướng đồng bộ, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh điện; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Thời sự

(GLO)- Ngày 19 và 20-10, tại tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch, công tác bảo tồn di sản lịch sử và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo hoàn thiện vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo hoàn thiện vị trí việc làm

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban.

Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 theo hướng thiết thực, tiết kiệm

Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 thiết thực, tiết kiệm

Thời sự

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU về thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Ban Bí thư nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và doanh nghiệp Hàn Quốc

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc trực tuyến với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm trao đổi chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ làm rõ điều kiện kết thúc mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe; xác định trách nhiệm các đoạn tuyến chậm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư và xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

null