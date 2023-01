Gia Lai 48h: An ninh trật tự Gia Lai dịp Tết được giữ vững ổn định

(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26-1), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, người dân đón Tết an toàn, bình yên.