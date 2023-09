Gia Lai: 2 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Bộ Công an phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018-2023 tại TP. Cần Thơ vào ngày 7-9.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018-2023. Trong đó, tỉnh Gia Lai vinh dự có 1 tập thể là Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đak Pơ, 1 cá nhân là chị R’Ô H’Neo-Bí thư Đoàn xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) được nhận bằng khen. Tại hội nghị, anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ đã tham gia giao lưu, chia sẻ về những mô hình hiệu quả đã được triển khai trên địa bàn huyện trong 5 năm qua.

Triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018-2023, Huyện Đoàn Đak Pơ đã triển khai có hiệu quả các mô hình: 6 tuyến đường điện “Thắp sáng đường làng” với chiều dài 10 km góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Duy trì công tác kết nghĩa, đoàn kết 3 lực lượng, tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội giữa Đoàn Thanh niên cấp huyện và Trung đoàn Bộ binh 38, Lữ đoàn Công binh 7. 100% tổ chức Đoàn xã, thị trấn duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình giáo dục, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến; hàng năm, mỗi xã, thị trấn nhận giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động 8 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” tại 8 xã, thị trấn. Huyện Đoàn đã phối hợp triển khai 3 hoạt động “phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn…

Với vai trò Bí thư Đoàn xã Ia Mơr, chị R’Ô H’Neo đã chỉ đạo duy trì tốt 6 mô hình “Tổ tự quản đường biên”, phát huy tốt vai trò của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tham gia phòng-chống tội phạm, xâm hại an ninh trật tự khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã giúp đỡ người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới...

Hội nghị là dịp để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tạo động lực thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương.