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Thế giới

Đoạn ghi âm hé lộ sai sót điều hành trước thảm họa tàu cao tốc Tây Ban Nha

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, VnE, El Pais)

(GLO)- Các đoạn ghi âm liên lạc giữa Trung tâm điều hành đường sắt Adif và lái tàu cho thấy đoàn tàu cao tốc Renfe được yêu cầu tiếp tục chạy với tốc độ bình thường, dù đoàn tàu Iryo phía trước vẫn đang dừng trên đường ray.

Ngày 29-10, truyền thông Tây Ban Nha công bố các đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa Trung tâm điều hành đường sắt Adif tại ga Atocha, thủ đô Madrid, với lái tàu của 2 đoàn tàu gặp nạn gần thị trấn Urda, tỉnh Toledo.

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Một cần cẩu gắn trên xe tải đang hoạt động tại hiện trường vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc ở Urda (Tây Ban Nha) ngày 28-10. Ảnh: AFP

Theo báo El Pais và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ban Nha (RTVE), khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28-10, hệ thống an toàn LZB tại khu vực Urda gặp sự cố, khiến nhiều đoàn tàu phải dừng hoạt động. Trung tâm điều hành Atocha tiếp quản việc hướng dẫn các đoàn tàu xử lý tình huống.

Trong cuộc gọi lúc 8 giờ 36 phút, lái tàu AVE 2080 của hãng Renfe thông báo gặp lỗi truyền tín hiệu.

Sau khi trao đổi và tham khảo ý kiến đồng nghiệp, nhân viên điều hành yêu cầu lái tàu ngắt rồi kết nối lại hệ thống LZB, đồng thời cho phép tiếp tục hành trình theo hệ thống dự phòng BSL với tốc độ bình thường. Khi lái tàu hỏi lại về chỉ dẫn này, nhân viên điều hành xác nhận.

Đáng chú ý, lúc 8 giờ 41 phút, nữ lái tàu Iryo 6076 thông báo đoàn tàu đang dừng trước tín hiệu vào ga Urda do mất kết nối hệ thống và không thể tiếp tục di chuyển.

Nhân viên điều hành hướng dẫn khởi động lại hệ thống LZB. Trong một cuộc gọi tiếp theo, nữ lái tàu tiếp tục thông báo đoàn tàu vẫn chưa thể khởi hành.

Các đoạn ghi âm còn cho thấy nhân viên tại Trung tâm điều hành trao đổi, bày tỏ sự lúng túng khi xử lý sự cố.

Tuy nhiên, không có nội dung nào trong những bản ghi được công bố cho thấy lái tàu AVE được cảnh báo về đoàn tàu Iryo đang dừng phía trước.

Theo phân tích của các chuyên gia, trong tình huống lỗi truyền tín hiệu với trạng thái phong tỏa 1 phần, quy trình phù hợp là yêu cầu tàu chuyển sang chế độ chạy quan sát trực tiếp, với tốc độ tối đa 40 km/giờ.

Tuy nhiên, nhân viên điều hành đã sử dụng chỉ dẫn LZB4 thay vì LZB3, dẫn đến việc cho phép tàu AVE tiếp tục chạy với tốc độ bình thường.

Trong khi đó, theo thông tin được công bố, hệ thống giám sát vẫn hiển thị tín hiệu đỏ tại khu vực đoàn tàu Iryo đang dừng.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

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