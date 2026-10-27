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Điều tra nguyên nhân tử vong của nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.

Nạn nhân là chị N.T.T.K. (SN 2007, trú tỉnh Đắk Lắk) là sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non của Trường Đại học Quy Nhơn.

Khoảng 22 giờ ngày 26-10, một người bạn của K. ở cùng dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Hiển (phường Quy Nhơn Nam) đến phòng trọ kiểm tra tình hình sức khỏe K. do bạn bè không liên lạc được với nạn nhân từ sáng cùng ngày.

Lúc đến nơi thì phát hiện K. nằm bất động trong khu vực nhà vệ sinh. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Thời điểm đưa đến bệnh viện, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó, trên người có dấu hiệu tiếp xúc với chất lỏng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh) và cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

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