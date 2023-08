Dạy bơi miễn phí: Thiết thực, hiệu quả

Hơn 1 tháng nay, hồ bơi của gia đình ông Phạm Hữu Sáu (thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) trở thành nơi dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho 20 em thiếu nhi trong xã. Các em học bơi vào buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Đứng lớp là thầy Lê Hồng Lợi-giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ia Băng.

Thầy Lợi chia sẻ: “Trên địa bàn xã không có hồ bơi dịch vụ nên các em thường ra ao hồ bơi lội, rất nguy hiểm. Được ông Sáu cho mượn hồ bơi, tôi đã đăng ký dạy bơi miễn phí cho các em”. Cũng theo thầy Lợi, sau một thời gian luyện tập, các em đã học được nhiều kiểu bơi và nắm được kỹ thuật an toàn dưới nước.

Có mặt trong một buổi dạy bơi miễn phí của thầy Lợi, chúng tôi thấy được sự nhiệt tình của người đứng lớp cũng như niềm hứng khởi của các học viên. Không chỉ tận tình chỉ dạy bài tập khởi động trước khi xuống nước, cách giữ hơi dưới nước, kỹ năng tiếp cận với môi trường nước an toàn, thầy Lợi còn trang bị cho học viên kỹ năng cứu người bị đuối nước. Để đảm bảo an toàn cho các em trong quá trình tập luyện, thầy Lợi chuẩn bị đầy đủ các loại phao bơi, áo bơi. Em Lê Hoàng Bảo Trân (Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Ia Băng) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia một khóa học bơi bài bản. Lớp học rất vui, giúp em biết cách bơi lội an toàn”.

Thường xuyên đưa con đến học bơi, ông Trần Văn Sáu (làng Bông Lar, xã Ia Băng) chia sẻ: “Học bơi là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu tai nạn đuối nước. Thầy Lợi rất nhiệt tình, có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm nên tôi rất yên tâm. Hy vọng con tôi và các bạn có thêm những kiến thức, kỹ năng bơi an toàn sau khi kết thúc khóa học”.

Cũng nhằm trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, từ ngày 20 đến 30-7, Huyện Đoàn Mang Yang phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mở lớp dạy bơi miễn phí cho 50 thiếu nhi. Lớp học được tổ chức tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Kon Dơng do thầy Nguyễn Duy Bách-giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đak Djrăng) đứng lớp.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: “Những lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức trong dịp hè vừa trang bị kỹ năng bơi lội, vừa tạo thêm sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Ngoài các lớp dạy bơi miễn phí, tùy điều kiện thực tế mà các tổ chức Đoàn triển khai công tác phòng tránh tai nạn đuối nước theo những hình thức khác nhau. Các hoạt động đã góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước”.

Tham gia khóa học, các em được hướng dẫn những kỹ năng bơi lội cơ bản như: thở nước, nổi nước; kỹ năng cứu đuối; kỹ thuật bơi ếch, bơi ngửa… Em Vũ Trần Nhật Minh (Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Kon Dơng) phấn khởi nói: “Sau khóa học, em đã biết được những kỹ năng bơi cơ bản. Em sẽ tiếp tục tập luyện để nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước”.

Trò chuyện cùng P.V, thầy Nguyễn Duy Bách chia sẻ: “Tôi rất vui vì các học viên đã nắm bắt được kỹ năng bơi cơ bản. Mong rằng những mô hình này có thể nhân rộng để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em”. Còn chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang thì khẳng định: “Khóa dạy bơi miễn phí thực sự hữu ích. Qua khóa học, các em không chỉ biết bơi mà còn được rèn luyện sức khỏe. Mô hình được người dân ủng hộ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”.