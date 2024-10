(GLO)- Chiều 7-10, Huyện Đoàn Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an huyện Đak Đoa tổ chức công bố quyết định chỉ định 10 đồng chí công an xã tham gia Ban Chấp hành Đoàn xã, Ban Thường vụ Đoàn xã và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện Đak Đoa, Công an huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Anh Lê Đình Chiến (thứ 5 từ trái sang)-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa trao quyết định cho các đồng chí Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đak Đoa đã công bố quyết định chỉ định 10 đồng chí công an xã tham gia Ban Chấp hành Đoàn xã, Ban Thường vụ Đoàn xã và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm, gồm các xã: A Dơk, Ia Băng, Tân Bình, Kdang, Hnol, Kon Gang, Hà Bầu, Đak Sơ Mei, Hà Đông và thị trấn Đak Đoa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa cho biết: Huyện Đak Đoa có số lượng đoàn viên lớn, nhân sự Phó Bí thư đoàn chuyên trách cấp xã thường xuyên thay đổi, chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn phức tạp. Trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Công an huyện, Thường trực Huyện ủy đã thống nhất chủ trương để Huyện Đoàn, Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát lực lượng công an chính quy ở các xã, thị trấn đủ các điều kiện để bố trí kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn cấp xã.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện thường xuyên theo dõi, đánh giá, nhận xét đối với các đồng chí Công an chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã để kịp thời thời nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện Đoàn chủ động hướng dẫn Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn điều chỉnh, bổ sung lại Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Công an chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã. Đề xuất Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đồng chí Công an chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã về kiến thức, kỹ năng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định chỉ định công an xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm. Ảnh: P.L

Được biết, huyện Đak Đoa là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình công an xã giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm.

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đak Đoa phối hợp với Công an huyện, Đảng ủy các xã và hướng dẫn Đoàn Thanh niên các xã chưa có nhân sự tiếp tục rà soát, lựa chọn nhân sự đảm bảo các tiêu chuẩn để bố trí công an xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm.