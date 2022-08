Chi Pu thông báo tái xuất, chơi lớn với 5 MV

Sau thời gian dài tạm nghỉ ngơi ở vai trò ca sĩ, Chi Pu bất ngờ công bố chuẩn bị tái xuất đường đua âm nhạc vào ngày 8.8. Kế hoạch mỗi tháng ra một MV của nữ nghệ sĩ cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, Chi Pu gây chú ý khi thông báo sẽ tái xuất làng nhạc sau hai năm tạm ngưng ca hát. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn cho đăng tải thông tin về một kế hoạch phát hành sản phẩm chi tiết. Cụ thể, Chi Pu sẽ cho ra mắt tổng cộng 5 MV từ đây đến cuối năm 2022, thời điểm “trình làng” của mỗi MV cách nhau tròn 1 tháng. Đặc biệt vào ngày 10.10, nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ giới thiệu thêm một dự án bí mật khác.



Chi Pu sắp trở lại với vai trò ca sĩ. Ảnh: NVCC

Bên cạnh lịch trình được thông báo kỹ lưỡng, Chi Pu còn cho “nhá hàng” nhiều hình ảnh ghi lại quá trình cô tập trung làm việc hăng say trong phòng thu. Giọng ca Cung đàn vỡ đôi thậm chí “chơi lớn” khi cho thả lên bầu trời những con diều cỡ đại với nội dung thông báo về sự trở lại của chính mình. Đây là lần thứ hai Chi Pu vận dụng chiến lược ra sản phẩm đều như vắt chanh để hâm nóng tên tuổi. Trước đây, nữ ca sĩ từng cho tung 4 MV chỉ trong vòng 3 tháng vào cuối năm 2017 là: Từ hôm nay (10.10), Cho ta gần hơn (27.10), Em sai rồi anh xin lỗi em đi (27.11) và Talk to me (21.12).

Những động thái này của Chi Pu đang thu hút sự quan tâm, tò mò của đông đảo công chúng. Nhiều luồng ý kiến trái chiều đã nổ ra trong cộng đồng mạng. Bên cạnh những dòng bình luận bày tỏ niềm phấn khích của người hâm mộ, tồn tại không ít lời than thở và đề nghị Chi Pu không nên “cố chấp” thêm ở vai trò ca sĩ.



Kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc dày đặc của Chi Pu từ đây đến cuối năm. Ảnh: NVCC



Ê-kíp của Chi Pu cho thả diều thông báo sự trở lại của nữ ca sĩ. Ảnh: NVCC

Chính thức bước chân vào làng nhạc Việt kể từ tháng 10.2017 với MV đầu tay Từ hôm nay, Chi Pu một thời từng gây xôn xao với câu nói: “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Dù đã ca hát được 5 năm nhưng năng lực của Chi Pu ở lĩnh vực âm nhạc vẫn là chủ đề thường xuyên gây tranh cãi. Các sản phẩm MV, phòng thu của nữ ca sĩ được đánh giá chỉn chu và sáng tạo, hình ảnh và vũ đạo bắt mắt. Tuy nhiên, giọng hát live của Chi Pu lại thường xuyên bị đánh giá là thảm họa.

Thời gian qua, Chi Pu tạm gác việc ca hát để sang Mỹ du học và sau đó trở về Việt Nam bận rộn với các dự án điện ảnh, làm người mẫu. Giọng ca Mơ anh cũng tạo được thiện cảm cho công chúng khi xuất hiện trong vai trò đội trưởng của chương trình Street Dance Việt Nam. Đội của Chi Pu được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất. Những màn trình diễn sáng tạo, lăn xả của Chi Pu bên cạnh các thí sinh cũng được nhiều khán giả khen ngợi. Lần gần đây nhất Chi Pu cầm mic là khi cô xuất hiện trong đoạn video cover ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay, song ca cùng ca sĩ Miu Lê.



Chi Pu gây ấn tượng khi làm đội trưởng chương trình Street Dance Việt Nam. Ảnh: NVCC

Chi Pu cho biết cô dành rất nhiều tâm huyết cho lần tái xuất này. Khi công bố kế hoạch “comeback”, nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: “Để sự chờ đợi suốt 2 năm qua thật sự xứng đáng”. Có thể thấy, đứng trước làn sóng chê bai kéo dài nhiều năm, Chi Pu vẫn rất đam mê và quyết tâm với sự nghiệp ca hát. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của Chi Pu sẽ được tung ra vào 8.8 trên kênh YouTube của nữ ca sĩ.