Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nói gì vụ Khánh Ly hát bài "Gia tài của mẹ"?

Đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" vừa tổ chức tại Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gây xôn xao dư luận đã bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vào cuộc.





Sáng 30-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã làm việc với đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào tối 25-6, gây xôn xao dư luận.



"Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã mời các bên lên làm việc, lập biên bản sai phạm ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" không thuộc trong danh sách 24 ca khúc được cấp phép cho đêm nhạc, qua đó để có cơ sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định" - ông Vân thông tin thêm.



Ca sĩ Khánh Ly biểu diễn tại đêm nhạc sân khấu Mây - In The Nest, TP Đà Lạt.



Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng (PA03) yêu cầu đơn vị chủ quản sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt) giải trình về buổi biểu diễn, cùng clip liên quan đến ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" để làm rõ thêm vụ việc.



Trước đó, vào tối 25-6, tại TP Đà Lạt diễn ra đêm nhạc tại sân khấu Mây - In The Nest (phường 7) có tên "Dấu chân địa đàng" do ca sĩ Khánh Ly biểu diễn nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự tham dự của khoảng 1.000 người dân và du khách.

Theo Đình Thi (NLĐO)