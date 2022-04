Rock Việt trở mình

Những tháng năm khi ballad, rap, bolero… lên ngôi, ở nơi nào đó, người ta vẫn tự hỏi đã bao lâu rồi Rock Việt chưa có ca khúc mới, nhân tố mới được đón nhận cuồng nhiệt, đã bao lâu rồi chưa được “cháy” cùng những rocktour xuyên Việt với sự góp mặt của các ban nhạc rock hàng đầu.



Chưa khi nào chán rock



“Tôi đến đây vì rock, vì Bức Tường. Lâu rồi chúng tôi mới lại được hát theo, nhún nhảy và để trái tim hòa với không gian nơi hàng ngàn người “cháy” hết mình vì rock”, anh Lê Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ. Gần 5.000 người đã hòa vào live concert Đường đến ngày vinh quang của Bức Tường kết hợp The Show Vietnam diễn ra tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất đầu tháng 4-2022.



Không riêng gì anh Hùng, hàng ngàn “tri âm” của rock đổ về, để nghe câu chuyện bằng âm nhạc, về con đường Bức Tường đã đi. Những Ra khơi, Lối rẽ, Người đàn bà hóa đá qua tiếng hát Phạm Anh Khoa, hay Vô hình, Men say, Hoa ban trắng, Con số không, Tâm hồn của đá khi Việt Lâm thể hiện, đến sự kết hợp giữa rap và rock với Những chuyến đi dài, Bình yên của rapper Krazinoyze đã nối dài cảm xúc khán giả.



Anh Võ Minh Hiền, nhà sản xuất The Show Vietnam, cho biết, live concert vượt quy mô, từ 3.000 khán giả lên đến con số gần 5.000 người chứng tỏ sức hút rất lớn của rock, Bức Tường. “Chương trình là gạch nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai khi không chỉ có Bức Tường mà còn nhiều rocker trẻ tuổi tiếp nối. Với cộng đồng người hâm mộ hay chính các rocker, họ vẫn nuôi dưỡng đam mê với rock hàng ngày. Năm nay, các chương trình về rock được tổ chức nhiều cũng là tiền đề cho việc quay trở lại các đêm nhạc live của rock”, anh Hiền nói.





“Âm nhạc dù thế nào vẫn hiện hữu. Mỗi dòng nhạc là mỗi dòng xoáy nương theo cuộc đời. Khi cuộc sống bị phủ màu xám, thỉnh thoảng làm chúng ta mệt mỏi, thì rock có thế mạnh riêng, có thể đánh tan những muộn phiền. Tôi hạnh phúc khi những người yêu rock, mê rock vẫn ở đây”, ca sĩ Phương Thanh nói.

Dòng chảy tiếp nối



Live concert Đường đến ngày vinh quang minh chứng cho dòng nhạc rock nói chung, âm nhạc Bức Tường nói riêng luôn có sức sống mãnh liệt dù trải qua nhiều thách thức. Cùng những hoạt động gần đây của Rock Việt trên kênh HTV7 hay các rock festival với các ban nhạc trẻ tài năng, những sân khấu luôn đông kín, tất cả như tiếp lửa, mang tới hy vọng cho rock.



Từ tháng 1 đến nay, cuộc thi Rock Việt dành cho những ban nhạc rock thu hút sự quan tâm của khán giả. Lâu lắm Rock Việt mới trở mình mãnh liệt như vậy khi Siu Black, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, Trần Tuấn Hùng (ban nhạc Bức Tường), Đỗ Hoàng Hiệp (ban nhạc Ngũ Cung), Đinh Tuấn Khanh (ban nhạc Microwave) cùng đi trên một hành trình tìm lại rock nơi khán giả, tìm nhân tố mới cho Rock Việt.



Từ 20 ban nhạc trẻ tranh tài, đã có những cái tên gây được sự chú ý. Thỏ Trauma (quán quân Rock Việt mùa đầu tiên), Minh Thạch… là những nghệ sĩ rock tài năng như làn gió mới mẻ trong dòng nhạc “gai góc” này được tìm thấy. Chưa kể, sự xuất hiện của ban nhạc rock toàn GenZ (sinh năm 1996-2012) càng khiến khán giả thích thú. Đó là nhóm Mèow Lạc được thành lập từ năm 2019 với 4 thành viên trẻ trung. Cả 4 không ngầu như các thành viên ban nhạc rock thông thường, đa phần các bạn đều là sinh viên tại Hà Nội, được học hành bài bản, có góc nhìn về âm nhạc, về rock rất riêng. Với khán giả yêu nhạc rock, đây là minh chứng cho thấy rock ngày càng trẻ hóa, đại chúng hóa để tiếp cận đông đảo người nghe hơn.



Bên cạnh đó, chuỗi chương trình GenZ và rock trên YouTube ra mắt đầu năm 2022, RockFest 2022 vừa diễn ra giữa tháng 3 hay nhiều đêm nhạc được tổ chức, sản phẩm âm nhạc ra đời… đủ chứng tỏ rock đang ở giai đoạn nhiều năng lượng, đủ sức hấp dẫn khán giả. Giữa tháng 1 năm nay, Tạ Quang Thắng trở lại với album Ở giữa cuộc đời, trung thành với Country Rock như một cách thể hiện điều nguyên bản nhất trong âm nhạc và cảm xúc. Là ca sĩ trẻ (sinh năm 1995), Trini chọn rock để theo đuổi, mới đây cô ra mắt Mini album Rock Now.



Hành trình trở mình, tìm lại vị thế của rock không dễ dàng. Rock Việt đang chứng minh sức sáng tạo, để không sống trong dư âm quá khứ. Guitarist Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, từng lạc quan khi chia sẻ: “Bức Tường đến nay đã 27 năm, từng trải qua những chu kỳ mà sau này chúng tôi có thống kê lại: cứ 5 năm lên và 5 năm xuống. Rất trùng hợp, thời gian này đang ở chu kỳ thứ 6 của Bức Tường đang lên, tôi mong Rock Việt sẽ có cùng nhịp phát triển trong thời gian này”.



Rock chưa bao giờ biến mất để đi tìm. Rock ở đó, là một dòng chảy không ngừng và vẫn tiếp tục hành trình cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối.



