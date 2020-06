Siu Black tái hợp chồng cũ, trải lòng về cuộc sống làm rẫy, nuôi heo

Siu Black đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau những biến cố. Ở tuổi U60, "họa mi núi rừng" bình yên bên gia đình, thoải mái với cuộc sống làm rẫy, nuôi heo.

Siu Black hài lòng với cuộc sống hiện tại ẢNH: FBNV Những ngày vừa qua, Siu Black bất ngờ xuất hiện trong livestream cùng ca sĩ Quang Hà. Trong hình ảnh trên livestream, Siu Black lộ vóc dáng thon gọn hẳn so với trước đây. Giọng ca U60 diện bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, không phấn son và toát lên vẻ chân chất. Vẫn với giọng hát nội lực, Siu Black thể hiện nhiều ca khúc cùng ca sĩ Quang Hà và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Đáng chú ý hơn, Quang Hà còn đăng cả số tài khoản của Siu Balck để kêu gọi mọi người ủng hộ giúp cô ít vốn mua lợn, bởi chuồng đã xây xong nhưng thiếu vốn chăn nuôi. Theo lời “họa mi núi rừng”, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc làm nông gặp nhiều khó khăn, dù đã xây xong 3 chuồng lợn nhưng chỉ có 2 chuồng có lợn, còn 1 chuồng thì vẫn trống.

Hình ảnh mới nhất của Siu Black khi chụp cùng với Quang Hà trong lần livestream gần đây ẢNH: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, nữ ca sĩ cho biết do bị bệnh tiểu đường nhiều năm qua nên cô đã giảm cân khá nhiều, từ 72kg xuống còn 54kg, có lúc ngang ngửa 50kg. Để cải thiện sức khỏe, Siu Black thường xuyên tập thể dục và trị liệu tại quê nhà (phường Quang Trung, Kon Tum). Cô kể từ ngày giảm cân, quần áo đều bị rộng nên đã mang cho người khác, đồ hiện tại được may lại đơn giản để tiện làm việc nhà. “Do ốm nhiều nên da nhăn nhiều, tay chân mềm, riêng mặt thì lại không nhăn và bụng thì vẫn còn to. Tôi cũng phải tập thể dục, nằm ghế mát-xa trị liệu để săn chắc hơn”, cựu giám khảo Vietnam Idol kể.

Siu Black cũng gây bất ngờ khi chia sẻ về chuyện tái hợp với chồng cũ. Giọng ca Ly cà phê Ban Mê tâm sự vì hai con trai cần có bố, các cháu cần ông nội nên cô chấp nhận cho chồng cũ trở về. Học trò nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: “Thời gian qua, tính tình ông ấy thay đổi nên tôi tha thứ. Cứ sống với nhau trong nhà vậy thôi, không đăng ký hay làm lễ gì, tôi là người theo đạo, còn ông ấy không theo đạo nên sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Con tôi cần bố nên tự kêu bố về. Mình sống một nhà không đụng chạm, coi nhau như bạn thôi. Tôi thấy con cháu mình ngoan hơn, tuổi này chúng chỉ mong gần gũi bên ông nội, bà nội bình an như thế. Gia đình tôi từng nói số tôi không hợp với đàn ông, không cho tôi bước thêm bước nữa. Còn chồng cũ thì được, ông khác thì khỏi vào nên tôi cũng đồng ý nghe theo gia đình. Vì là người bên đạo nên bản thân tôi cũng không muốn có 2, 3 chồng”.

Nữ ca sĩ khoe đàn lợn do chính mình chăm sóc từng ngày ẢNH: NVCC

Sau những biến cố đã qua, Siu Black cho biết cô hài lòng với cuộc sống giản dị tại quê nhà Kon Tum. Cô tâm sự mình sẽ ở quê an cư lạc nghiệp chứ không về Sài Gòn để hát nữa. “Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất ổn. Ngoài làm nương làm rẫy, tôi bắt đầu chăn nuôi thêm heo, được gần 30 con”, Siu bộc bạch.