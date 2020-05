Nghệ sĩ Trí Nguyễn được vinh danh tại Giải thưởng Independent Music Awards 2020

Tác phẩm Walking do nghệ sĩ đàn tranh Trí Nguyễn và Graeme Drum (một nhà sản xuất âm nhạc và chuyên gia bộ gõ người Canada) sáng tác và thực hiện vừa chiến thắng thể loại World Beat Song tại Giải thưởng IMA - Independent Music Awards. Kết quả được công bố vào ngày 29-4 tại New York - Mỹ.

Nghệ sĩ Trí Nguyễn trình diễn đàn tranh

IMA là giải thưởng hàng năm tại New York và được xem là một trong những giải thưởng quan trọng trên thị trường âm nhạc quốc tế. Trong giới chuyên nghiệp, người ta thường gọi giải IMA là "The Indie Grammys" - giải Grammy cho các nghệ sĩ độc lập.

Giải thưởng có 119 quốc gia tham gia, 140 hạng mục trong các thể loại nhạc khác nhau, hơn 100 chuyên gia tuyển chọn và chấm điểm. Sau vài ngàn người tranh giải chỉ còn 5 nghệ sĩ cho mỗi thể loại lọt vào vòng chung kết để tìm ra người chiến thắng.

Tác phẩm Walking gợi đến sự lưu chuyển không ngừng của cuộc sống, của nhân loại, của các ý nghĩ, của sự giao thoa, của thiên nhiên và mọi thứ đều đi về phía trước…

Trí Nguyễn kể về sự ra đời của tác phẩm: “Năm 2019, Graeme Drum kết bạn với tôi qua Facebook và nói rằng rất yêu tiếng cây đàn tranh Việt Nam, muốn hợp tác. Sau khi tôi nhận lời thì Graeme Drum có thú thật ban đầu nghĩ đến cây đàn Guzheng của Trung Hoa nhưng khi nghe tiếng đàn tranh đã đổi ý. Chúng tôi làm việc qua email và messenger. Tôi thu âm phần giai điệu đàn tranh mình sáng tác, còn Graeme bao phần bộ gõ và nhạc đệm”.

Nghệ sĩ Trí Nguyễn trình diễn đàn tranh kết hợp các nghệ sĩ Việt Nam

Trước đó, Trí Nguyễn đã nhiều lần lọt vào vòng chung kết IMA: năm 2018 vào chung kết với album Beyond Borders, hạng mục World Beat Album, năm 2019 vào chung kết với bài single The Fourth Hour (cùng nhạc sĩ Ý Roberto Diana), hạng mục Instrumental Song.

“Được ghi dấu ấn như thế này là một niềm an ủi cho nghệ sĩ vì nó chứng minh nhạc của mình được người khác quan tâm đến, yêu thích và được đón nhận nồng hậu. Nhưng quan trọng nhất với tôi không phải là vinh dự nhận giải thưởng quốc tế, mà là điều mình làm được cho cây đàn tranh, cho âm nhạc Việt Nam. Nếu làm nhạc chỉ để cầu danh cầu lợi thì riêng đối với tôi, ý nghĩa của âm nhạc không còn nữa. Tôi làm nhạc vì yêu nhạc, vì yêu cây đàn tranh, vì yêu cây piano, vì yêu không gian tinh tế của âm nhạc”, Trí Nguyễn chia sẻ.

Trí Nguyễn luôn có giấc mộng về một ngày đàn tranh Việt Nam trở nên quen thuộc trên thế giới

Đầu năm nay, nghệ sĩ Trí Nguyễn phát hành album Làn gió quê nhà kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam.

Anh nói về album này: “Trong những album trước, tôi đã cộng tác làm việc với rất nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Tôi đã mang đàn tranh đi lưu diễn khắp toàn cầu. Đây là diễm phúc, là vinh hạnh. Song, trong tim tôi vẫn man mác điều gì đó. Trong một buổi chiều ở miền Nam nước Pháp, tôi chợt nhận ra điều mình còn thiếu chính là một album nhạc hoàn toàn thực hiện với đồng hương của mình. Một album mà tất cả nghệ sĩ cộng tác, thu âm đều là người Việt. Chỉ người Việt mà thôi”.

Trước đó, Trí Nguyễn phát hành 3 album hòa tấu đàn tranh, gồm: Consonnances (Hòa điệu, năm 2014); A journey between worlds (Du ngoạn nhân gian, 2016) và Beyond borders (Vượt qua mọi biên giới, 2017). Trong đó, album Consonnances nhận được giải vàng tại Global Music Awards (GMA) 2015, Beyond borders đạt giải Vàng GMA vào năm 2017.



Nghệ sĩ Trí Nguyễn sinh ra tại TPHCM, học đàn tranh và piano từ 5 tuổi. Tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TPHCM), anh tiếp tục theo học tại Trường Sư phạm Âm nhạc Paris (Pháp) với giáo sư nổi tiếng Jacques Lagarde. Trí Nguyễn luôn có giấc mộng về một ngày đàn tranh Việt Nam trở nên quen thuộc trên thế giới, đứng ngang hàng với các nền âm nhạc khác.