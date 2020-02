Vì sao fan Whitney Houston phản đối dự án Hologram Tour?

Hàng loạt lời kêu gọi trên mạng xã hội đòi tẩy chay dự án "Hologram Tour", một dự án "hồi sinh" cố ca sĩ đã mất Whitney Houston.

Hình ảnh của nữ nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh vừa được công bố thông qua những đoạn clip ngắn trên một chương trình truyền hình với tên gọi dự án "Hologram Tour". Sử dụng công nghệ 3D, Hologram Tour sẽ tái hiện lại hình ảnh của Whitney Houston đang đứng hát với khung hình, kích thước đúng như người thật.

Nhiều fan hâm mộ chỉ trích trước hành động của êkíp và nhà sản xuất là đang cố tình lợi dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ Whitney Houston để trục lợi, sau 8 năm kể từ ngày cô mất. Một vài ý kiến cho rằng, sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ đã tạ thế cần cẩn trọng, phù hợp với hoàn cảnh và càng không được đặt lợi nhuận lên hàng đầu.

Dự án “Hologram Tour” mà nhân vật chính là Whitney Houston đang gặp nhiều rắc rối khi bị dư luận tẩy chay. Ảnh: T. L.

Whitney Elizabeth Houston là nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ với rất nhiều ca khúc "hit" có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Cô cũng là nghệ sĩ vinh dự được ghi tên vào kỷ lục Guiness với hạng mục "Nữ nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại".

Whitney Houston đã mang về vô số giải thưởng khác nhau và cũng là ca sĩ đầu tiên và duy nhất hiện nay có đến 7 đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100. Trong đó, ca khúc "How Will I Know" tđã nhanh chóng trở thành hiện tượng, truyền cảm hứng cho các nữ nghệ sĩ da màu sau này.

Ngoài ra, cô khá thành công khi lấn sân sang điện ảnh. Bộ phim "The Bodyguard" (Vệ sĩ) do cô đảm nhận vai nữ chính nhận được vô số lời khen ngợi.

Ca khúc “I Will Always Love You” đã đưa tên tuổi của Whitney Houston đến với fan hâm mộ trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, Whitney Houston có cuộc sống đời tư rắc rối khi dính nhiều scandal bê bối trong việc sử dụng các chất gây nghiện. Điều này đã tác động không nhỏ đến sự nghiệp của cô cũng như chứng nghiện rượu và chất kích thích là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ ca sĩ đột tử vào năm 2012.